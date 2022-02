Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul din Timișoara care a scuipat și a injurat un pieton care ii statea in cale a luat o amenda colosala. Tanarul a revoltat toata țara cu atitudinea pe care a aratat-o. Imaginile au devenit virale pe internet. In data de 16 februarie 2022, un șofer de 28 de ani a facut scandal dupa ce […] The post…

- Un incident revoltator a avut loc ieri la Timișoara, un șofer a trecut peste orice limita a bunului simț. In loc sa-i ceara scuze unui pieton pentru ca era sa-l accidenteze, tanarul care era la volan a tras mașina pe trotuar și a inceput sa-l scuipe pe barbat. Toata situația a fost filmata de catre…

- Comportament revoltator din partea unui sofer din Timisoara, acuzat de un pieton ca a fost la un pas sa dea peste el, pe trecere. Tanarul care era la volan a tras masina pe trotuar si a inceput sa il scuipe. Dupa care, foarte relaxat, s-a urcat inapoi in masina.

- Creșterea numarului de copii infectați cu SARS-CoV 2, in ultimele zile, determina o reorganizare a paturilor in spital. Astfel, se extinde zona roșie destinata Pediatriei, au transmis, joi, reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Incepand de vineri, vor fi alocate…

- De mai bine de o luna, lucrarile de infrastructura rutiera de pe Bulevardul Cetații au fost abandonate. Nu mai vezi țipenie de muncitor pe acolo, baieții și-au carat și sculele, ca și cand s-ar fi primit un ordin ca lucrarea se intrerupe.

- Angajații din Poliție și Sistemul Penitenciar, precum și militarii rezerviști din Romania, au pichetat astazi, sediile Prefecturilor din Iași, Timișoara și Cluj Napoca, precum și sediul Guvernului. Liderul Sindicatului Iuris din Penitenciarul Iași, Dorin Șcarlii, a declarat ca angajatii solicita aplicarea…

- Studenții vor avea acces gratuit la toate bibliotecile universitare din țara. Inițiativa legislativa aparține mai multor parlamentari USR. Studentii din invatamantul superior de stat vor avea acces gratuit la toate bibliotecile universitare si bibliotecile central universitare, a decis, luni, plenul…

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, intr-o intersecție din Timișoara. Vina pentru producerea coliziunii dintre doua autoturisme, in urma caruia o femeie a fost ranita, o poarta un șofer care era drogat.