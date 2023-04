Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii invața in intuneric și nu am curent electric, iar asta nu este de ajuns deoarece casa lor este transformata intr-o peștera atunci cand este frig. Cu toate acestea, mamica spera sa le ofere un trai mai bun copiilor și sa aiba ce sa le puna pe masa. Iata povestea trista a Cristinei!

- Doi parinti din Ploiesti au fost arestati la doi ani dupa ce fiul lor in varsta de patru ani a murit in mod misterios la cateva zile dupa ce parintii i-au facut baie. Cei doi parinti care si-au ucis copilul in varsta de patru ani au fost arestati dupa doi ani de cercetari, desi avocatii spun ca existau…

- Doi tineri au murit inainte de nunta și au lasat un copil singur. Bogdan a stat mai mult timp in spital, dupa ce a ars in urma atingerii unui curent de inalta tensiune iar, un an mai tarziu, iubita s-a stins din viața, fiind diagnosticata cu leucemie.

- Ana, o tanara in varsta de 16 ani, susține ca a fost obligata sa se prostitueze de un barbat de care s-a indragostit. Tanarul face declarații cu privire la acest caz și susține ca și-a ispașit pedeapsa, iar de-a lungul timpului i-a platit fetei daune morale și susține ca nu ar mai vrea sa aiba nicio…

- O femeie nu iși gasește liniștea de o viața! Deși are un copil, Cristina trece prin momente grele și iși cauta parinții. Ea a fost parasita inca de cand era mica și traiește cu speranța ca intr-o buna zi iși va gasi familia pe care nu a avut-o niciodata. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces…

- Moartea tragica a modelului Abby Choi a facut inconjurul lumii, mai ales dupa noile detalii halucinante din ancheta, care au fost dezvaluite publicului larg. Fostul soț al influenceriței de 28 de ani, Alex Kwong, a fost acuzat de crima și arestat in weekend, in Hong Kong. Familia lui este, de asemneea,…

- Iosif Emanuel Flașca a disparut fara urma de mai bine de zece ani de zile. De atunci, autoritațile au fost alertate, au fost luate imagini de pe camerele de supraveghere, insa tanarul nu a fost de gasit. Familia se roaga la Dumnezeu ca al lor copil, care acum ar trebui sa aiba 32 de ani, sa fie in viața.

- De mai bine de trei luni, Suhaib nu e de gasit. Modelul a disparut fara urma iar familia și apropiații acestuia iși fac griji pentru el. In aceasta seara, mama și tatal acestuia au fost prezenți in platoul Xtra Night Show și au marturisit ca fiul lor era amenințat cu moartea.