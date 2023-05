Stiri pe aceeasi tema

- Un roman stabilit la Stradella, in provincia italiana Pavia, a fost arestat pentru violența domestica, rele tratamente aplicate minorului și pentru ca a opus rezistența unui echipaj de poliție, dupa ce a o provocat un scandal monstruos weekendul trecut și a amenințat ca-și arunca de la etaj fiica de…

- Larisa nu mai are liniște și este foarte afectata de ceea ce se intampla. Larisa are o fetița de patru ani, iar dupa divorț, tatal copilului n-o mai lasa sa iși vada fata și iși dorește ca timpul petrecut cu ea sa fie doar la domiciliul lui. Iata ce a marturisit tanara in exclusivitate pentru Acces…

- Fanica Roșcovana face tot ce ii sta in putința pentru a avea copiii aproape. Mama infrunta toate obstacolele pentru a-și aduce copiii acasa. A strabatut km intregi prin zapada pentru a obține dovada superma. Desprre ce este vorba?! Femeia a facut dezvaluiri uluitoare in ediția din aceasta seara Acces…

- O femeie nu are liniște de cand fiica ei a plecat de acasa cu fetița ei de 11 luni și nu s-a mai intors. Elena nu știe ce sa mai faca pentru a da de urma celor doua și se teme ca fata ei, in varsta de 19 ani, ar fi obligata se se prostitueze. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Vasile susține ca nu și-a mai vazut fetița in varsta de un an de cand mama ei a plecat de acasa. Miluța și-a refacut viața, astfel ca femeia s-a mult cu un alt barbat pe nume Cornel. Iata ce spune mama copilului și care este motivul pentru care a decis sa-l paraseasca pe Vasile!

- Ștefan a lucrat la firma de flori a verișorului sau timp de 21 de ani, insa acesta susține ca a fost inșelat, asta pentru ca deși știa ca pe cartea de munca are trecute opt ore, acesta a aflat intr-un final ca sunt doar patru și susține ca a primit banii cu țaraita.

- Tatal fetiței raspunde acuzațiilor facute de mama și susține ca el o lasa pe cea mica sa se vada cu cea care i-a dat viața, insa copilul refuza pe motiv ca femeia ar fi violenta. Barbatul susține ca Ionela ii trimite fetiței pensie alimentara 100 de lei o data la doua luni.

- Dupa o relație de 27 de ani, Viorel iși cauta soția, care a plecat de acasa pe cand se afla la munca. De atunci, nu a mai putut lua legatura cu Mihaela, dupa ce i-ar fi blocat atat apelurile, cat și posibilitatea de a accesa profilul de Facebook.