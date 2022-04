Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 13 ani este considerata principalul suspect in cazul dublei crime din satul Poiana, comuna botosaneana Cristinesti. Potrivit acestora, minora nu raspunde penal pentru faptele sale. Ea a fost ridicata de politisti si internata intr-un centru de minori al DGASPC. Doua femei, mama…

- Principalul suspect in cazul crimei oribile de la Poiana, judetul Botosani, este o copila de 13 ani, spun surse judiciare. Fata ar fi ucis doua femei, printre care una cu handicap locomotor grav, pentru banii de pensie.

- O fetita in varsta de 13 ani este considerata principalul suspect in cazul dublei crime din satul Poiana, comuna botosaneana Cristinesti, au declarat, pentru Agerpres , surse judiciare. Potrivit acestora, minora nu raspunde penal pentru faptele sale. Ea a fost ridicata de politisti si internata intr-un…

- Potrivit unor surse judiciare citate de agerpres.ro, minora nu raspunde penal pentru faptele sale. Ea a fost ridicata de politisti si internata intr-un centru de minori al DGASPC.Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte in propria gospodarie din satul Poiana, din comuna Cristinesti, ele prezentand…

- Caz șocant in Botoșani. O adolescenta de doar 13 ani este principala suspecta in cazul dublei crime din satul Poiana. Doua femei au fost injunghiate cu sange rece și au fost descoperite fara suflate in propria lor locuința! Copila a fost preluata de oamenii legii. Va raspunde fetița pentru faptele sale?

- Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect in cazul dublei crime de la Iași, aduce acuzații de rasism la adresa autoritaților ieșene. Studentul a cerut ajutorul familiei lui din Canada, iar acum reprezentanții Consulatului Canadei au venit la Iasi, pentru a face verificari.

- Noi detalii despre victimele dublei crime din Iași fac din acest caz unul din ce in ce mai controversat, iar principalul suspect iși susține in continuare nevinovația. In incercarea de a descoperi adevarul, astazi, anchetatorii il vor pune pe studentul marocan Ahmed Sami El Bourkadi sa calce in sange…