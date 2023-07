Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 88 ani spune ca fiica sa cea mai mica nu s-a ingrijit de ea, dupa ce ar fi semnat un contract in care urma ca toata averea ei sa ii ramana acesteia. Dobrița susține ca Mariana a plecat, dupa ce a vazut ca are actele gata și chiar și-ar fi jignit și lovit mama.

- Costica, tatal celor trei frați, a marturisit ca locuința a fost cumparata din banii lui, asta pentru ca a lucrat in Egipt o lunga perioada de timp. Fosta lui soție s-a intors dupa 30 de ani, de cand s-a desparțit de el, pentru a face tot posibilul sa beneficieze de casa in care au locuit impreuna.

- O femeie din Iași susține ca a fost sechestrata de un barbat care se cunoștea cu tatal sau. Mirela a fost in vizita la parintele sau, dupa ce, inițial, s-a spus ca a murit in urma cu doi ani. Femeia a povestit clipele de groaza prin care a trecut, imediat dupa ce a ajuns in Focșani.

- La varsta de 16 ani, Cristina a aflat ca mai are o sora vitrega, insa nu a reușit s-o gaseasca pana acum. Cristina nu știe multe lucruri despre sora ei, insa susține ca aceasta seamana destul de bine cu tatal ei care a decedat pe cand avea varsta de noua ani.

- Ionela spune ca a fost la un pas de a ramane pe drumuri, dupa ce a fost pacalita de un consilier județean și de finul sau, nimeni altul decat luptatorul Catalin Moroșanu. Nașul sportivul a raspuns acuzațiilor, moment in care a precizat ca nu i-a promis niciodata ca ii va ridica o casa, dar o va ajuta…

- O femeie care, in urma cu 7 ani a ramas vaduva, susține ca a fost la un pas de a ramane fara casa. Totul a inceput in 2020, atunci cand un consilier județean și finul sau i-au propus sa se mute mai aproape de sat, avand in vedere ca locuința se afla intr-o padure din județul Neamț.

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Ana Morodan regreta incidentele cu poliția și trece prin clipe de coșmar in urma celor intamplate. Vedeta susține ca vrea sa renunțe la pastile! Influencerița iși dorește sa iși schimbe radical viața.

- Sarcina reprezinta o perioada speciala și delicata pentru fiecare femeie, venind cu diferite provocari mai mult sau mai puțin cunoscute. De aceea, viitoarele mamici pot avea intrebari, curiozitați și temeri in privința celor noua luni de sarcina. Dr. Gheorghe Gica, medic primar Ginecologie in cadrul…