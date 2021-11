Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Oancea, tatal biologic al Antoniei, a aflat ca fiica sa de doar patru ani a fost ucisa cu sange rece și ulterior incendiata de la știri. Barbatul este impietrit de durere și iata ca in urma cu doar cateva minute s-a intors de urgența, in Romania. Barbatul se mutase de cațiva ani buni in Olanda.

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala in cazul Antoniei, fetița incendiata și ucisa la Arad, de catre tatal ei vitreg, Crișan Florin. Prietena Sabrinei, mama fetiței, a rupt tacerea și a marturisit ca Sabrina ii trimitea știri cu fetița moarta, fara sa știe ca este vorba chiar depre…

- Tatal criminal de la Arad, cel care și-a macelarit fetița și apoi a incendiat-o pe un camp, a fost surprins de mai multe camere de luat vederi din oraș. Barbatul este surprins de mai multe camere de luat vederi in timp ce merge pe strada alaturi fratele copilei și tragand dupa el un geamantan gen troler.…

- Imagini filmate in Arad de camere de supraveghere de pe strada l-au surprins pe barbatul din Arad care i-a luat viața fiicei de 4 ani a concubinei lui cum cara un geamantan in care era trupul neinsuflețit al fetiței. Imaginile au fost difuzate de Antena 3 . In cazul crimei teribile de la Arad, unde…

- Criminalul din Arad le-a povestit procurorilor tot ce s-a intamplat cu micuța Antonia, fetița de doar patru ani pe care a ucis-o cu sange rece și dupa a incendiat-o. Ucigașul spune ca a fost foarte speriat și ca a inceput sa planga in taxi inainte de-ai da foc.

- Noi informații in cazul Antoniei, fetița ucisa in județul Arad. Mama fetiței era intr-o relație cu un alt barbat, altul decat tatal biologic al fetiței ucise cu bestialitate. Tatal biologic, Daniel Oancea, se afla in Olanda, la munca, și conform celor marturisite de acesta, a aflat din presa despre…

- Parinții Antoniei au trait o frumoasa poveste de dragoste, iar mama ei, Sabrina, a decis sa se mute alaturi de tatal biologic al fetei in Olanda, pentru o noua viața. Lucrurile nu au mers ca pe roate și a ieșit la iveala faptul ca Antonia a suferit arsuri destul de grave, din cauza neatenției mamei…

- S-a aflat misterul teribilei crime de la Arad, acolo unde trupul unei fetițe de cațiva anișori a fost gasit tranșat și incendiat pe un teren de langa un cimitir. Alerta a fost data de un barbat care iși plimba cainele, iar autoritațile au intervenit de urgența. Dupa trei zile de la infaptuirea crimei…