- Postul național TVR a fost ținta a numeroase controverse dupa difuzarea emisiunii din noaptea de Revelion, iar scandalul a ajuns deja la cote maxime dupa atacul lui Mugur Mihaescu, care i-a adresat replici dure deputatului USR-PLUS Iulian Bulai. Emisiunea difuzata in noaptea dintre ani a fost extrem…

- Dupa ce au lansat zeci de mii de artificii și petarde in noaptea de Revelion, clujenii s-au retras in case,m iar strazile au aratat ca dupa razboi. ”Toata noaptea cei de la Rosal au cam avut de lucru pana dimineața ca atunci cand va treziți sa nu gasiți ce unii au lasat in urma aseara. Prin…

- Momarlanii, baștinașii din Valea Jiului, inca pastreaza tradițiile populare pe care le-au moștenit de la inaintașii lor. Astfel, vergelatul este un obicei care spune ca in seara de Revelion, pe o masa trebuie sa fie asezate farfurii cu gura in jos. Sub acele farfurii se pun: paine,…

- Spania impune noi restrictii pentru a evita un al treilea val de imbolnaviri dupa Anul Nou. Starea de asediu va incepe mai devreme, iar petrecerile de Revelion au fost anulate. Detalii are corespondentul TVR in Spania, Oana Dobrescu.

- Un tanar, banuit ca ar fi șantajat o femeie cu publicarea unor imagini compromițatoare, a fost depistat de polițiștii Secției de Poliție Rurala Borlești, județul Neamț, fiind reținut pentru 24 de ore. “La data de 8 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Borlești au fost sesizați…

- Dupa ce in urma cu o zi, Alexandra și-a facut apariția la ”Acces Direct” spunandu-și povestea de viața, acum noi detalii ies la iveala in acest caz. Tanara mama amenința cu moartea și lasata fara copii susține ca fratele ei și-a gasit sfarșitul la doar 28 de ani in mainile fostului iubit.

- Celebrele Suzana și Daciana Vlad, surorile gemene ramase fara tata de la 18 ani, au fost mai sincere ca niciodata și și-au deschis sufletul in cadrul emisiunii ”Acces Direct”. Tinerele și-au spus povestea de viața, dar telespectatorii le-au putut trece și pragul casei.

- Detalii bomba ies la iveala, dupa ce Inna, o fata din București, ar fi leșinat in fața padurii, dupa ce a plecat de la o petrecere. Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei doi baieți care au luat-o cu mașina și au dus-o la spital!