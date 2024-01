Stiri pe aceeasi tema

- Cand a disparut, Dana avea 38 de ani și era mama unei fetițe de doar 7 luni. Florin, fratele tinerei, e convins ca sora lui a fost ucisa de iubitul acesteia. Iata ce dezvaluiri a facut barbatul in ediția Acces Direct din aceasta seara.

- Anișoara face mai multe acuzații pentru antrenorul de șah. Fosta soție a profesorului il acuza de marturie mincinoasa, iar faptul ca deține un apartament in apropiere casei, poate face ca lucrurile sa fie mai complicate. Acesta ar fi putut trimite mesaje de pe telefonul barbatului disparut catre familie.

- Cadavrul Zoiei Konovalova, redactoarea-șefa a companiei de televiziune de stat Kuban, din Rusia, a fost gasita moarta intr-o locuința privata din orașul Krasnodar, in data de 5 ianuarie, scrie Kommersant. Uniunea Jurnaliștilor din Kuban a raportat, pe Telegram, ca femeia a fost otravita, scrie digi24.ro…

- Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, din Buzau, care și-a pierdut viața dupa ce a cazut de pe balconul blocului in care locuia. Poliția a deschis o ancheta. Tragedia a avut loc vineri seara, la blocul P18 din cartierul buzoian Broșteni. Aici, intr-un apartament situat…

- O scena oribila a avut loc azi noapte in municipiul Zalau. Potrivit unor surse judiciare, pe fondul consumului de alcool, un barbat și-ar fi aruncat nevasta de la etajul trei al unui bloc de locuințe. Femeia a murit pe loc, iar barbatul a fost incatușat de polițiști. Conform acelorași surse, cei doi…

- ”In cursul noptii trecute, politistii au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat si-ar fi lovit concubina, iar aceasta este inconstienta. La fata locului s-a deplasat un echipaj SAJ care a constatat decesul victimei”, a transmis, marti, IPJ Vrancea.Sursa citaa a precizat ca, in…

- Doi parinți din comuna Ivanești, județul Vaslui, sunt devastați de durere dupa ce fiul lor, in varsta de 36 de ani, a murit in condiții suspecte, in Spania. Cei doi vor sa afle cum a fost ucis fiul lor, Cristian. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Intr-un moment in care febra conspiraționista de la Moscova este in toi, vine aceasta informație de ultima ora, conform careia se vorbește de o noua moarte suspecta in Rusia. Presa internaționala scrie despre faptul ca Vicepreședintele celei mai mari banci de Stat a fost gasit decedat.