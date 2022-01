Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea o caracteriza drept un copil bun, bland și cuminte. Camera ei este dovada vie a faptului ca era o fetița cat se poate de ordonata și ca indragea tare mult școala. Camera ei era un mic colț de rai. Ei bine, Raisa Nicoleta, fetița ucisa ieri de un polițist pe trecerea de pietoni, era alintata…

- Este vestea care a cutremurat intreaga țara astazi! O fetița de doar 12 ani a fost omorata in urma cu puțin timp. A fost calcata de o mașina de poliție pe un bulevard cunoscut aflat in sectorul I al Capitalei. Din nefericire, fata nu a mai avut nicio șansa la viața. Familia fetei traiește in continuare…

- Astazi, 1 decembrie, este o zi extrem de importanta pentru toți romanii de pretutindeni, fie ca se afla pe meleagurile romanești, fie ca sunt departe de țara lor natala. Ei bine, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, urarile vedetelor nu intarzie sa apara! Mirela Vaida nu a ezitat și a facut public…

- Prietena Sabrinei, mama fetiței, era singura persoana cu care Sabrina pastra legatura. Cele doua se cunoșteau de mai bine de 25 de ani și erau prietene extrem de bune, mai ales avand in vedere faptul ca erau și vecine in Buzau, acolo unde se nascuse Sabrina. Femeia urma sa ii boteze pe cei doi copii…

- Cristian Oancea, tatal biologic al Antoniei, a aflat ca fiica sa de doar patru ani a fost ucisa cu sange rece și ulterior incendiata de la știri. Barbatul este impietrit de durere și iata ca in urma cu doar cateva minute s-a intors de urgența, in Romania. Barbatul se mutase de cațiva ani buni in Olanda.

- Cuvintele nu pot exprima durere pe care o simte domnul Oancea, tatal biologic al Antoniei, de cand a aflat ca fiica lui a fost ucisa cu salbaticie și mai apoi incendiata de catre actualul partener de viața al fostei sale soții. Spre surprinderea tuturor, mama Antoniei nu a stat nicio clipa de vorba…

- Parinții Antoniei au trait o frumoasa poveste de dragoste, iar mama ei, Sabrina, a decis sa se mute alaturi de tatal biologic al fetei in Olanda, pentru o noua viața. Lucrurile nu au mers ca pe roate și a ieșit la iveala faptul ca Antonia a suferit arsuri destul de grave, din cauza neatenției mamei…

- Antonia era o fetița zglobie, cu mult chef de joaca! Cam agitata, dupa parerea tatalui ei vitreg, care a decis s-o reduca la tacere. Barbatul de 23 de ani și-a schimbat marți declarațiile și a recunoscut ca el a ucis-o pe micuța. Individul le-a spus anchetatorilor ca a fost deranjat și enervat de micuța…