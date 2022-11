Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears, una dintre cele mai iubite, controversate și apreciate vedete a facut dezvaluiri care au ingrijorat fanii. Cantareața a spus ca sufera de o afecțiune grava care nu are leac. Potrivit spuselor ei, sufera de aceasta boala din anul 2019, iar in prezent, in fiecare zi are dureri mari, amețeli…

- SEMNAL DE ALARMA, val de viroze si pneumonii in randul copiilor care transmit mai departe, formele de boala sunt destul de virulente, grav este ca, in cele mai multe cazuri nu se mai respecta nicio masura de protecție. Medicii recomanda in continuare ca toți cei care pot sa poarte maștile de protecție…

- O mama din Giurgiu cere ajutor pentru copilul ei, care a fost batut in mod repetat la școala. Femeia susține ca baiețelul ei a fost batut cu salbaticie de un alt coleg, iar invațatoarea și conducerea unitații de invațamant nu vor nici macar sa dezbata aceasta tema cu ea și chiar i-ar fi adresat injurii.

- Te confrunzi cu dureri la nivelul abdomenului si de multe ori simti ca nu mai poti respira? De multe ori, in spatele acestor dureri se poate ascunde o afectiune grava. Medicii specialisti sunt cei mai in masura care pot recomanda efectuarea unor analize pentru hepatita. Aceasta afectiune este recunoscuta…

- Laura Cosoi, care a nascut a treia fetița pe 23 iunie, a revenit la munca la nici trei luni de cand a devenit iar mama. Intr-un interviu pentru playtech.r o, actrița a marturisit ca a revenit la munca, repeta pentru o noua piesa de teatru. E preocupata insa și de silueta ei dupa naștere, insa nu ține…

- La Sinaia, in aceasta dimineața, s-a nascut un copil cu o malformație rara: 1 la 5.000 de nașteri. Medicii neonatologi și chirurgi de la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” il vor evalua și vor stabili conduita terapeutica, a declarat dr. Raluca Alexandru pentru Puterea.ro. El va fi preluat de la Spitalul…

- Barbat de 41 ani internat și confirmat cu malarie la Iași Un barbat de 41 de ani care a revenit din Camerun, la finalul lunii iulie, a fost internat cu malarie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Iasi. El avea simptome asemanatoare unei viroze respiratorii si s-a adresat medicului de…

- Emily Burghelea, prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV, este insarcinata cu al doilea copil. Ieri, vedeta a ajuns de urgența la spital, neștiind care e cauza starilor sale de rau. In emisiunea de joi, 11 august, Emily Burghelea nu s-a simțit bine, a fost la un pas de leșin. Nu a mai…