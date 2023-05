Stiri pe aceeasi tema

- Colegul lui Ionuț face noi dezvaluiri in cazul morții tanarului de 25 de ani. Dan spune ca a mers imediat sa il ajute pe barbat, doar ca, din ancheta din lipsesc o ora și 15 minute, timp in care Ionuț ar fi fost cu Dan, dupa cum relateaza colegul sau.

- Ies noi detalii la iveala cu privire la moartea lui Ionuț. Dupa ce Ion, principalul suspect, s-a aparat și a spus ca nu este vinovat, un alt martor face lumina și spune ca, de fapt, Ion este cel care a incercat sa il salveze, dupa ce Ionuț s-ar fi impușcat singur.

- Ies noi detalii la iveala cu privire la accidentul in care ar fi fost implicat Ionuț. Familia tanarului in varsta de 25 de ani spune ca baiatul a fost impușcat, iar principalul suspect ar fi Ion, un barbat influent in sat, iar in acea seara, cei doi s-ar fi certat, dupa cum declara unul dintre martori.

- Noi informații prețioase in ancheta morții lui Ionuț. Tanarul a decedat in condiții suspecte. A fost gasita o dovada importanta. Iata noi detalii, in exclusivitate pentru Acces Direct. Parinții trec prin momente grele și nu se pot abține din plans.

- Noi dovezi in cazul morții lui Ionuț care s-a stins din viața acum 7 ani. Parinții cauta vinovatul, iar probele ridica foarte multe suspiciuni. Testul la detectorul de minciuni au aratat ca martorul principal a mințit cu privire la doua informații din dosar, iar experții fac marturisiri despre acest…

- Parinții lui Ionuț susțin ca fiul lor a fost impușcat, in timp ce unul dintre colegi spune altceva. Barbatul spune ca l-a gasit pe tanarul de 25 ani pe un camp și ca s-a autoaccidentat, dupa ce a calcat pe arma de vanatoare, care s-ar fi descarcat.

- De mai bine de patru ani, o familie nu mai are liniște de cand nu mai știe nimic de fiul lor. Nicu ar fi fost ucis in drum spre Anglia chiar de șoferul unui microbuz, care i-a propus un loc de munca. Familia face acuzații grave la adresa barbatului și spune ca tot el este cel care a trimis in Romania…

- Noi informații prețioase in cazul tanarului batut cu bestialitate! Un martor a facut dezvaluiri șocante cu privire la momentul in care Marian a ajuns in Belgia. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct. Tanarul a fost la un pas de moarte din cauza loviturilor incasate. A ajuns la spital…