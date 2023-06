Stiri pe aceeasi tema

- Marius, șeful Simonei de la ferma de nectarine din Spania, este cel care a aflat mai multe detalii despre femeie. Barbatul spune ca pe patul sau a fost gasit un obiect care nu i-ar fi aparținut ei, ci ar fi fost al Anamariei, lucru care ridica multe semne de intrebare.

- Vasile spera sa se faca dreptate, dar spune ca nu a aflat nimic din ancheta. Simona ar fi, in continuare, in libertate, in timp ce bunica Lorica nu ar mai luat deloc legatura cu tatal copilei. Barbatul crede ca ambele femei știu mai multe detalii decat au spus.

- Tatal fetiței de 12 ani are o alta versiune a poveștii legata de ziua in care a murit copila. Barbatul spune ca Simona se afla acasa atunci și știa de tot ceea ce i se intamplase Anamariei. Vasile susține ca fosta partenera iși dorea sa o ia pe copila in strainatate, dar nu a fost de acord.

- Dupa ce mama fetiței de 12 ani a fost reținuta, autoritațile din Spania au decis sa fie eliberata, pe motiv ca nu exista probe care sa susțina ca este vinovata. Nici autoritațile din Romania nu au solicitat reținerea ei, prin urmare, femeia a petrecut doar cele 24 de ore in arest.

- De la jumatatea lunii mai, Fanel este disparut, iar familia lui este disperata. Fratele sau spune ca de vina ar fi barbatul care l-a convins sa mearga in Germania, acolo unde ar fi fost batut și i s-ar fi luat actele, astfel incat sa nu se mai poata intoarce in Romania.

- Doua turiste au cheltuit 3.100 de euro pentru o vacanța care a devenit un adevarat coșmar. Femeile declara ca sunt inca șocate de ceea ce li s-a intamplat la hotel.Doua surori din Marea Britanie au decis sa iși petreaca vacanța in Mexic și au achitat suma de 2.700 de lire sterline pentru aceasta,…

- Mirela Vaida a rabufnit intr-o noua postare pe Facebook. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” iși dorea sa iși duca copiii la Disneyland Paris in perioada urmatoare, dar a anulat vacanța din cauza prețurilor la biletele de avion. „Am vrut și eu sa-mi duc copiii la Disneyland, in vacanța de Rusalii……