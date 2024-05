Stiri pe aceeasi tema

- Crenguța, mama principalului suspect in cazul morții Raisei, nu il crede pe fiul ei in stare sa ii faca rau copilei, mai ales ca a mai stat in preajma ei și inainte, spune ea. Femeia a lamurit și subiectul legat de problemele de sanatate cu care se confrunta verișorul Raisei.

- Mister in jurul morții Raisei, fetița in varsta de doi ani și jumatate, din Dolj, care a fost data disparuta și, ulterior a fost gasita moarta intr-o rapa. Principalul suspect in acesr caz este verisorul ei, un baiat de 15 ani. Tatal micuței e de parere ca acesta nu ar fi acționat singur și ca oamenii…

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Familia Raisei nu iși poate reveni din șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta. Parinții ei vor sa se faca dreptate, indiferent despre cine se va dovedit ca este vinovat. Cei doi nu cred ca verișorul copilei ar fi acționat singur și sunt convinși ca exista și altcineva implicat.

- Polițiștii au ridicat, miercuri, principalul suspect in cazul fetiței de doi ani gasita moarta intr-o rapa, in Dolj. Potrivit unor surse din ancheta, este vorba despre unul dintre verișorii Raisei.

- Ieri, o fetița de doi ani a disparut și abia astazi, dupa multe ore de cautari și sute de oameni care au periat zona, au gasit-o pe Raisa. Copila era moarta, plina de sange și avea urme de violența pe corp. Anchetatorii iau in calcul varianta ca fetița sa fi fost ucisa, iar trei persoane au fost duse…

- Trei persoane au fost duse la audieri in cazul fetiței de doi ani care a fost gasita moarta la 24 de ore dupa ce disparuse din fața casei, in Dolj. Poliția ia in calcul inclusiv varianta unei crime.

- Principalul suspect in cazul femeii omorate și abandonate pe camp a fost reținut dupa ce a fost audiat toata noaptea. In casa acestuia au fost gasite urme de sange dar și alte probe importante. Este vorba despre un cetațean turc, stabilit in Romania de 20 de ani. Percheziția acasa la el a ținut peste…