Stiri pe aceeasi tema

- Vasile spune ca a trait un coșmar in Italia, asta dupa ce a fost ținut sclav intr-o padure. Barbatul a ajuns in Romania și a putut sa iși revada familia dupa patru ani in care a tot sperat ca se va reintalni cu cei dragi.

- Vasile a fost eliberat de patronul roman care il ținea sclav intr-o padure din Italia. Datorita ediției de ieri a emisiunii Acces Direct, barbatul se va intoarce acasa la familia lui. Cele mai noi vești

- Romania a tinut lumina aprinsa, la propriu, in Republica Moldova pentru doua ierni, a declarat, joi, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, citat de Agerpres.„(...

- Un roman ar trece prin momente groaznice in Italia. Ultima discuție cu el a ingrozit-o pe fiica lui, care a decis sa ia masuri. Deși au comunicat de mai multe ori la telefon, tanara crede ca el nu ar fi putut sa poarte o discuție deschisa. De asemenea, ar fi fost atenționata și dupa ce ar fi postat…

- Unul dintre romanii aflați pe lista celor mai cautați infractori a fost prins in Italia. Dupa ani de fuga, barbatul suspectat ca a furat sute de mii de euro de pe cardurile americanilor din Miami a fost capturat. Romanul este fiul unui temut infractor din Romania. Tatal sau este autorul celui supranumit…

- Varul Victoriei a reacționat dur dupa ce a fost acuzat de ea ca i-ar fi furat averea. Femeia a revenit in Romania dupa mulți ani in care a muncit in strainatate, dar cand a ajuns in locul unde ar fi avut averea, a aflat ca aceasta nu i-ar mai aparține. Auzind ce spune femeia, varul vitreg a reacționat…

- Articolul Olimpiada taietorilor la vie. Concursul este unic in lume și s-a ținut in podgoria Pietroasele se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Zeci de viticultori din toate colțurile țarii s-au intrecut la taiat vița de vie, intr-o competiție organizata la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru…

- Zeci de viticultori din toate colțurile țarii s-au intrecut la taiat vița-de-vie, intr-o competiție organizata la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Viticultura Pietroasa Buzau. Concursul, unic in lume, a fost jurizat de trei viticultori cu mare experiența, din Spania, Italia și Romania.