Stiri pe aceeasi tema

- Marian și fosta lui soție nu mai sunt un cuplu din 2010, de cand nu și-a mai vazut nici fiica. Florentina are in prezent 30 de ani, dar barbatul spune ca nu mai știe nimic de fata lui. Tanara a aflat in urma cu mai mulți ani ca are probleme grave de sanatate, mai exact are o tumoare pe creier, care…

- Continua scandalul intre cele doua foste prietene. Dupa ce a aflat ca Oana Roman o va chema in instanța pentru afirmațiile sale legate de fotografiile editate pe care le publica in mediul online, Vica Blochina a facut alte dezvaluiri legate de casnicia fiicei lui Petre Roman cu Marius Elisei. Se pare…

- Robert De Niro susține ca discursul sau de la premiile Gotham a fost cenzurat. El avea pregatit un discurs anti-Trump. “Vreau doar sa spun un singur lucru. Inceputul discursului meu a fost editat, taiat, iar eu nu am știut despre asta. Și vreau sa il citesc”, susține acesta. “Istoria nu mai este istorie.…

- Dani Alves, fostul fotbalist de la FC Barcelona, se confrunta cu acuzații grave. O tanara a marturisit ca a fost agresata de sportiv, iar acum, Parchetul spaniol cere o pedeapsa de noua ani de inchisoare pentru Alves.

- Alex din sezonul 8 Mireasa a primit acuzații grave din partea fostei iubite. In emisia live de Mireasa de pe 21 noiembrie 2023 telespctatatorii au ascultat declarațiile „halucinante” ale tinerei.

- Mihai a lucrat, in urma cu cațiva ani, la același patron la care era cioban și Florin. Barbatul susține ca a trecut prin același episoade violente acum opt ani, atunci cand a fost acuzat pe nedrept ca a furat o parte din oi cand, de fapt, au fost mancate de lupi.

- O fetița de doar 6 ani ar fi fost victima violenței fizice din partea invațatoarei ei. Mama copilei, profund ingrijorata, aduce acuzații grave. Declarațiile Elenei, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Un barbat in varsta de 60 de ani iși crește singur fiica de 7 ani. Badea Ion și fosta iubita s-au desparțit in urma cu mai mulți ani, dupa ce femeia a plecat alaturi de un alt barbat și nu s-ar mai fi interesat de copilul ei.