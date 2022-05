Stiri pe aceeasi tema

- S-a stabilit cauza decesului omului de afaceri care a murit in salonul de bronzat. Desi cadrele medicale luau in calcul si o electrocutare, acesta a suferit un infarct masiv si a decedat pe loc. Incidentul cumplit a avut loc in dimineata zilei de sambata, cand barbatul, in varsta de 47 de ani, a fost…

- Conducerea intreprinderii Spații Verzi va fi suspendata pe perioada anchetei in cazul decesului fetiței de 2 ani, ucisa de o creanga uriașa, in parcul Alunelul. „Ancheta interna se va desfașura timp de 3 zile, iar miercuri urmeaza sa avem un raport amplu in aceasta privința”, a spus Ceban, la ședința…

- La fel ca numeroși parinți, imediat dupa ce s-a aflat despre cele trei cazuri de hepatita "misterioasa" confirmate in Romania la copii, Daniela Gyorfi este profund speriata pentru micuța pe care o are acasa. Mai mult decat atat, artista este cu atat mai ingrijorata cu cat școala urmeaza sa inceapa in…

- Ministerul Sanatații din Romania a oferit informații despre starea fetiței de cinci ani, in cazul careia s-a descoperit ca sufera de hepatita acuta de origine necunoscuta. Potrivit instituției de sanatate, starea copilei este stabila, insa nu exista informații referitoare la modul de contactare al virusului.…

- Manuela Oprișiu a participat in urma cu mai mult timp la un show de matrimoniale pentru a-și gasi sufletul pereche, insa nu a fost sa fie așa, asta fiindca s-a indragostit de un artist celebru din Romania. Din fericire, a ramas insarcinata la scurt timp dupa ce s-au cuplat, insa au ajuns și la o desparțire!…

- De la debutul agresiunii militare din Ucraina, care a dus la un exod fara precedent in Europa, au fost inregistrati 528 de copii care au intrat neinsotiti in Romania, dintre care 225 sunt in continuare in centrele din tara noastra, conform Salvatii Copiii.

- Oamenii legii au gasit in mașina celor doi soți 1,6 milioane de dolari și 50.000 de euro, dar și ceasuri, genți și bijuterii de valoare. La audieri, cei doi au spus ca bunurile nu le aparțin și au dat declarații contradictorii.Oamenii legii au deschis un dosar penal și continua cercetarile, timp in…

