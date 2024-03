Stiri pe aceeasi tema

- Florin și fostul socru au facut front comun impotriva fostei soții. Cei doi nu s-au mai ințeles și au ales sa o ia pe drumuri separate, imediat dupa ce baiețelul lor a venit pe lume. Iata ce spune Emil, fostul socru lui Florin, despre situația in care se afla fiica lui. Vrea ca ginerele sau sa se ocupe…

- Frumoasa Sanziana Negru este una din vedetele care nu s-a incolonat grupurilor de vedere care s-au mutat in comunitați, in laudate noi ansambluri locative. Dupa doi ani de munca, vedeta online-ului autohton și caștigatoare a ultimului sezon ”America Express” și-a vazut visul cu ochii. Propria casa eco,…

- Florin a fost gasit in stare grava in vestiar, la cateva ore de cand a inceput munca. Chiar daca i s-a spus ca soțul ei a murit in urma unui infarct, femeia nu crede ca in aceasta varianta, iar Tanța susține ca exista lucruri pe care unele persoane de la locul de munca i le-ar fi ascuns.

- Florin a plecat la munca in Franța, dar a fost gasit fara suflare in vestiar, la cateva ore dupa ce intrase la munca. Familia crede ca barbatul ar fi murit in condiții suspecte. Inițial, rudelor li s-a spus ca ar fi facut infarct și ca atunci s-ar fi lovit de un obiect dur.

- O minora de 9 ani, din Galati, a murit miercuri, existand suspiciuni ca decesul ar fi survenit dupa ce a fost batuta de mama sa. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galati au demarat o ancheta sub aspectul comiterii infractiunii de omor asupra unui membru de familie. „Un procuror din cadrul…

- Un baietel de numai 2 ani, din Marea Britanie, a murit de foame, dupa ce tatal sau cu care locuia a suferit un infarct si a decedat. Cadavrul micuțului Bronson Battersby a fost gasit ghemuit langa cel al tatalui sau, Kenneth Battersby, in varsta de 60 de ani, in casa lor pe 9 ianuarie.

- O tragedie a ingrozit intreaga lume. Un baiețel a murit de foame, langa trupul neinsuflețit al tatalui sau. Mama copilului este devastata de durere și a facut declarații, spunand ca nu va putea sa se ierte niciodata pe sine pentru ce s-a intamplat. Iata cum a fost posibil și unde a fost ea, in tot acest…

- Roxana spune ca nu mai are liniște de cand s-a desparțit de tatal copilului. Cei doi au fost impreuna pentru scurt timp, iar relația lor nu a fost lipsita de probleme. S-au impacat și desparțit de mai multe ori, ca intr-un final, femeia sa decida sa iși creasca singura fiul in varsta de doi ani și trei…