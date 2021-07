Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat animale vii in valoare de 120,25 milioane de euro in primele trei luni din acest an, in crestere cu 44,41% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au depasit 83,26 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul Agriculturii…

- Au trecut 6 luni de cand Vulpița a parasit Capitala, insa Veronica nu uita de experiențele de la Acces Direct. Aceasta și-a surprins fanii de pe Instagram cu o serie de fotografii din București, de pe vremea cand se bucura de experiențe care mai de care.

- Fiica unuia dintre cei mai titrați antrenori romani, Maria Iordanescu, in varsta de 25 de ani, va prezenta, incepand de la data de 22 iunie, evenimentele sportive de la Prima TV. Anghel Iordanescu are patru copii: trei baieți și o fata, pe Maria, care este foarte apreciata de mai multe voci din Romania.…

- Potrivit datelor oficiale cityinsurance.ro , cu active totale de peste 700 de milioane de euro si prime brute subscrise de peste 500 de milioane de euro, City Insurance are in acest moment mai mult de 4 milioane de asigurati.Autoritatea de Supraveghere Financiara a anuntat vineri, 04 iunie 2021, ca…

- Republica Moldova a devenit al saselea partener comercial necomunitar si al 34-lea investitional al Romaniei, cu un numar de 6.253 de firme cu capital mixt si capital subscris de 57 milioane de dolari, a declarat joi ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. „Romania este…

- Romania a ajuns la putin peste 4,2 milioane de persoane vaccinate si este departe de tinta de cinci milioane de persoane imunizate pana la 1 iunie, insa premierul Florin Citu a precizat ca va fi respectat calendarul relaxarilor si la sedinta de guvern de joi, 27 mai, vor fi anuntate masurile de relaxare…

- 15 lucrari de modernizare a infrastructurii bazei aeriene de la Campia Turzii din Romania vor beneficia de investitii din SUA in valoare de 152 de milioane de dolari. Primele lucrari vor demara in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Firmele germane raman active pe piața forței de munca satmarene. Ne-a asigurat de acest lucru ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, care s-a aflat astazi, 19 aprilie, intr-o ultima vizita oficiala in județul Satu Mare, inaintea incheierii mandatului in Romania. Excelența Sa a avut o intrevedere…