Stiri pe aceeasi tema

- O bunica vrea sa-și salveze nepoțica de doar 8 luni din condițiile mizere in care ar trai cu mama ei, nora sa in acte. Femeia l-a parasit pe fiul ei și a plecat cu fetița lor, iar acum locuiesc intr-un container, potrivit spuselor bunicii. Barbatul parasit da vina pe soție pentru certurile lor și spune…

- Primele declarații ale mamei celor doua fetițe de 10 și 12 ani care au fost rapite și abuzate. Ce spune femeia despre barbatul in varsta de 42 de ani care ieri a fost prins in compania celor doua micuțe și dus la audieri. Minorele au fost gasite ier, in jurul orei 17:00, pe raza localitatii Valea Calugareasca…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o bunica a facut un apel disperat, dupa ce nepotul ei ar fi fost sechestrat și batut cu bestialitate de iubitul mamei. Femeia a povestit cu lux de amanunte cum s-a intamplat totul. Copilul ar fi fost lovit chiar și in curtea școlii. Minorul ar fi trecut prin clipe…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, soacra tinerei mamei care a murit a oferit primele declarații, dupa ce a a fost acuzata ca ar fi dus-o la cerșit alaturi de nepotul ei, in Franța. Ce spune femeia despre tanara care a stat alaturi de fiul ei vreme de ani buni și caruia i-a daruit doi copii.

- Evacuare masiva, in miezul nopții, la Roșia Montana: A aparut o fisura in barajul unui lac, oamenii au fost nevoiți sa plece din casele lor. A fost alerta in Munții Apuseni, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce peste 80 de persoane au fost nevoite sa iși paraseasca locuințele. Autoritațile au…

- Azi noapte, in jurul orei 0, pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, sensul de mers Margina – Lugoj, a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, in varsta de 43 de ani, a condus o autoutilitara pe autostrada A1( sens…

- In institutiile statului incep sa fie luate masuri pentru reducerea risipei de energe electrica. Premierul a anunțat ca becurile cu filament vor fi inlocuite cu becuri LED, iar iluminatul mural va fi oprit dupa miezul nopții in ministere și institutile publice.

- Bunica minorei de 10 ani care ar fi fost abuzata de catre concubinul mamei sale e șocata și nu-i vine sa creada ce s-a intamplat. Femeie e distrusa dupa ce a aflat prin ce chinuri groaznice a fost nevoita sa treaca nepoata sa. Mai mult de atat, ea susține ca ar fi fost batuta de principalul suspect.