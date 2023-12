Stiri pe aceeasi tema

- Il cauta familia cu poliția. Un barbat din Flamanzi a plecat la munca in Spania și de șase luni nu a dat nici un semn de viața Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unui barbat, de 43 de ani, din orașul Flamanzi. Acesta a parasit domiciliul in luna aprilie a.c., pentru a se…

- O femeie a transmis un apel disperat la Acces Direct. Cristinel a plecat de acasa, iar de atunci nu a mai venit acasi niciodata. Barbatul a disparut fara urma, iar mama lui il cauta cu disperare. Iata unde a fost Cristinel ultima data!

- Familia unui tanar disparut in urma cu o saptamana face apel la cei care pot oferi detalii despre locul unde s-ar afla, sa anunțe aparținatorii. Acesta a disparut pe 16 noiembrie și sunt indicii ca s-ar afla in județul Cluj. Un tanar disparut este cautat in Cluj de familie, care a postat anunțuri prin…

- Un barbat a disparut de 5 zile! Clujeanul in varsta de 59 de ani din Huedin a plecat la data de 15 noiembrie, in jurul orei 18.00, de la o ferma situata in proximitatea orașului Huedin și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE – inalțime aproximativa 1.76 m, 80 de kg, forma feței…

- Nuțu, pe numele sau real, Curic Ioan este de negasit de doi ani. Barbatul lucra la o stana de oi și ar fi ținut captiv de patronul sau, astfel ca nu ar mai avea acces la familia sa. Fratele și cumnata sa il cauta cu disperare, dar nu mai știu nimic despre el.

- In 2016, Petru a disparut in condiții suspecte. Ultima oara cand a vorbit cu fiica lui trebuia sa ii aduca branza, deoarece statea la stana, insa nu a mai ajuns. Familia a așteptat sa primeasca un semn din partea lui, astfel ca l-au dat disparut anul trecut, in 2022. Iata mai multe detalii!

- Stelica a fost dat disparut de 4 ani. Barbatul este de negasit din anul 2019! Sora acestuia, Garofița, și cumnatul lui, Dumitru, il cauta cu disperare și au apelat la ajutorul autoritaților. Iata ce au transmis cei doi!

- Miercuri, 20 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie de 45 de ani, cu privire la faptul ca, fiul ei COVACI ANDREI, in varsta de 28 ani, a plecat de la domiciliu din Baia Mare, in cursul lunii iunie 2023 precizand ca pleaca in Germania la munca.…