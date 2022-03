Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 1.000 de voluntari straini din 16 tari din toata lumea s-au alaturat ucrainenilor in lupta impotriva Rusiei, a anuntat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, potrivit Agerpres , care citeaza DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte…

- Unii dintre refugiati au ajuns in aceste zile in Gara de Nord, locul de tranzit de unde sunt preluati si merg spre alte tari europene sau raman in Romania. Speriati, infometati si cu lacrimi in ochi vor sa se intoarca acasa. In tara lor.

- Mii de persoane au venit in țara noastra dupa atacurile rusești din Ucraina. Printre acestea se numara și Ana și Galina, doua mamica care au fost nevoite sa vina in Romania pentru a scapa de razboiul care a inceput in țara lor.

- Conflictul din Ucraina se amplifica pe zi ce trece, iar oamenii nevinovați sunt cei care sufera cel mai mult! La Punctul de Trecere a Frontierei cu bacul de la Isaccea mulți refugiați- mame cu copii mici – din zona Ismail/Odessa stau in vant și ger cateva ore pentru a intra in Romania, unde sunt preluați…

- Cu ajutorul unor oameni de fotbal din Romania, jucatorii straini ai echipei de fotbal Dnipro Dnipropetrovsk au reușit sa ajunga in vama Siret, aceștia luand avionul din București și Iași spre țarilor lor de origine. ​

- Sambata, armata rusa incearca sa cucereasca Mariupol. Corespondentul Libertatea insoțește refugiații. de Mircea Barbu (corespondența din Mariupol, Ucraina) Trenurile de noapte de aici, din sud-estul Ucrainei, n-au mai plecat spre Kiev . Capitala e și ea un focar de lupte, ca și orașele care se bat ca…

- Mii de refugiați ucraineni au intrat in Romania prin punctele de frontiera, iar traficul in vami in ultimele ore a crescut cu 120%. Oamenii și-au luat familiile și cateva lucruri și au fugit din calea razboiului. Voluntarii prezenți acolo au fost martori la momente emoționante in care familiile s-au…

- Primul val de romani care au parasit țara a fost al oamenilor muncitori și fara studii. S-au dus pentru un venit mai decent, cu prețul multor sacrificii familiale. Al doilea val de romani care au parasit țara a fost al profesioniștilor – cu studii medii și superioare – și al studenților. S-au dus pentru…