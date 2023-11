Stiri pe aceeasi tema

- O bunica a transmis un apel disperat! Femeia este ingrijorata, dupa ce și-a vizitat nepoata la centrul la care locuiește și a aflat ca aceasta nu mai era acolo. Bunica nu a aflat nicio informație pentru unde ar fi sau ce s-ar fi intamplat cu nepoata ei, insa deține informații care o ingrijoreaza.

- Andreea, sora care vrea sa iși salveze cei doi frați ramași in grija unui centru pentru copii abandonați, in Brașov, a dat de urma fratelui ei care a fost scapat de sub control de cei de la centrul de plasament la care și ea a locuit. Tanara susține ca acești copii au luat-o pe cai greșite pentru ca…

- Bibliotecile au menirea de a informa populația, dar și obligația morala de a face acest lucru in mod corect și complet. In acest sens, inca din anul 2009, Centrul EUROPE DIRECT Targoviște a incercat sa aduca informația europeana mai aproape de cetațenii județului prin intermediul celor care au ca principal…

- Gestul tragic al tanarului de 17 ani, gasit fara suflare langa o padure din Soporu de Campie, i-a șocat pe locuitorii comunei Frata din județul Cluj. Atenție, urmeaza detalii care va pot afecta emoțional!Baiatul a fost gasit cu o punga trasa pe cap și lipita cu banda izolatoare pe 16 octombrie, in proximitatea…

- O copila de 14 ani, insarcinata in 6 luni, a fost exploatata constant de mama baiatului cu care a ramas gravida. Aceasta era abuzata permanent și trimisa la cerșit. In cele din urma, Direcția de Asistența Sociala Bistrița și Poliția Locala au reușit s-o ia din familia respectiva și s-o interneze intr-un…

- Doamna Angela traiește o adevarata drama dupa ce fiica ei a fost ucisa, iar ea nu-și poate crește nepoata. Fetița in varsta de 6 ani este in grija autoritaților de 3 ani, iar bunica nu are niciun drept asupra ei.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera este in continuare oprita pe ambele sensuri ale DN 1A, in localitatea Crevedia, județul Dambovița, pentru efectuarea de catre anchetatori a tuturor cercetarilor necesare la fața locului. Traficul este deviat…