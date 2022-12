Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copii traiesc in codiții de neimaginat. Micuții stau intr-o singura camera și dorm in pat cu parinții lor, care sunt dependenți de alcool. Casa sta sa cada, iar accesul in ea se face pe cateva pierte, in loc de scari. Nici ferestre nu au, pentru ca un ciolofan ii „apara” cat de poate de frigul…

- Raluca a cerut cu disperare ajutorul echipei Acces Direct pentru a-și recupera copiii de la fostul partener, care a ajuns pe toate posturile de știri dupa ce ar fi batut-o in timp ce era gravida in 6 luni, in 2015. Barbatul a intrat la randul lui in direct pentru a se apara, dar nu a negat bataile crunte,…

- Danuț Ravașitoru’ se apara, in urma acuzațiile facute de mama copiilor lui. Ce a declarat barbatul, in exclusivitate pentru Acces Direct, dupa ce Luminița a spus ca a fost batuta și infometata. Femeia n-ar mai fi rezistat sa traiasca in teroare.

- O mama de 23 de ani, cu trei copii, iși striga durerea, dupa ce ar fi ramas fara ei și ar fi fost obligata sa plateasca doar ca sa-i poata imbrațișa. Elena susține ca tatal micuților, un barbat de 40 de ani care a lasat-o gravida pe vremea cand inca nu implinise 16 ani, și fosta soacra i-au luat copiii…

- Ionuț S. a fost judecat pentru faptul ca a exploatat timp de trei ani cinci copii minori, cu varste intre 11 ani și 14 ani, la ferma de animale pe care o deține. Potrivit procurorilor, in cadrul fermei cu circa 160 de bovine, copiii au fost obligați sa execute munci deosebit de grele, neadecvate varstei,…

- Ionuț S. a fost judecat pentru faptul ca a exploatat timp de trei ani cinci copii minori, cu varste intre 11 ani și 14 ani, la ferma de animale pe care o deține. Potrivit procurorilor, in cadrul fermei cu circa 160 de bovine, copiii au fost obligați sa execute munci deosebit de grele, neadecvate varstei,…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, soacra tinerei mamei care a murit a oferit primele declarații, dupa ce a a fost acuzata ca ar fi dus-o la cerșit alaturi de nepotul ei, in Franța. Ce spune femeia despre tanara care a stat alaturi de fiul ei vreme de ani buni și caruia i-a daruit doi copii.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au divorțat dupa 3 ani de scandaluri și procese. Cei doi urmeaza sa se vada iar la tribunal pe 3 noiembrie, cand vor stabili detalii importante despre custodia celor doi baieți pe care ii au impreuna. Pana atunci, pentru Fanatik , cantareața a facut primele declarații.…