Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor roman Florin Piersic a implinit joi, 27 ianuarie, varsta de 86 de ani, zi in care a fost nevoit sa participe la inmormantarea unui bun prieten, epigramistul clujean Eugen Albu. Ceea ce trebuia sa fie o sarbatoare pentru Florin Piersic s-a transformat in mod neasteptat intr-un motiv de…

- Putem spune ca fiul ”secret” al lui Ion Iliescu se respecta pana la cele mai mici detalii, iar imaginile surprinse de paparazii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, sunt dovada vie in acest sens. Daca ați fi crezut ca milionarii iși cumpara paine de la colțul strazii, stați…

- Omul de televiziune Dan Negru a realizat un interviu televizat cu Florin Piersic, care a fost difuzat in seara de Ajun. Realizatorul susține ca nu a fost platit pentru emisiune, dar spune ca banul nu e un obstacol in viața. „Mulțumesc pentru Seara de Ajun. Audientele au aratat ca am fost mulți,…

- Mirela Vaida va pleca la sfarșitul anului din Romania. Prezentatoarea de la „Acces Direct” și soțul ei, Alexandru Vaida, au decis unde vor petrece Revelionul. Vedeta a anunțat ca are nevoie de liniște și odihna, așa ca nici copiii nu vor merge cu ei. Vedeta apare de luni pana vineri pe micul ecran,…

- Medeea Marinescu și Florin Piersic nu sunt doar colegi de breasla, ci și foarte buni prieteni de familie. Intr-un interviu pentru Prima TV, actrița a dezvaluit culisele relației cu indragitul actor in varsta de 85 de ani. Medeea Marinescu are 47 de ani și e actrița. De-a lungul anilor a jucat in mai…

- In tara, despre Florin Raducioiu (51 de ani) se spune, elegant, ca si-a cam irosit talentul. A ajuns, intr-adevar, la un nivel inalt, dar parca a rezistat prea putin acolo. Acum, aflam si niste posibile explicatii. Oferite pe un ton nu tocmai elegant

- Mii de copii din județele Valcea, Dolj și Cluj pot beneficia zilnic de activitați de tip afterschool și de o masa calda, prin intermediul programului „Paine și Maine”, derulat de World Vision, cu sprijinul Lidl Romania. La aniversarea a 10 ani de Lidl Romania, am vrut sa aflam de la Ioana Monica Aurelia,…