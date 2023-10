Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local din Murcia a cerut, in octombrie 2022, autoritaților competente sa inchida locația in care funcționau cluburile Fonda și Teatre dupa ce le-au refuzat emiterea unui aviz de funcționare in ianuarie 2022, dar acestea au ramas deschise, relateaza publicația spaniola El Mundo și agenția Reuters.Cel…

- Explozia de la Calimanești a indoliat patru familii. Rudele celor care au pierit in urma deflagrației trec prin momente greu de imaginat. Și cunoscuții victimelor sunt ingroziți de sfarșitul cumplit al celor patru barbați. Marius – cel mai tanar dintre oamenii care și-au pierdut viața in urma exploziei…

- O femeie din București a sunat disperata la 112 și a anunțat ca a fost batuta de fiul sau. Polițiștii trimiși sa intervina in Sectorul 5 au gasit asupra baiatului peste o suta de pliculețe cu substanțe interzise.

- Parinții fetei de 16 din București, care a murit in casa prietenului ei din Piațra Neamț, sunt sfașiați de durere. Adolescenta era singurul copil al familiei, iar tatal sau o descrie ca fiind o eleva eminenta. Acesta a facut dezvaluiri cutremuratoare despre fiica sa.

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos I, a revenit in tara in a treia vizita de cand s-a exilat zgomotos, in august 2020, la Abu Dhabi, din cauza unor scandaluri, a constatat un jurnalist AFP.Juan Carlos, in varsta de 85 de ani, a coborat incet, miercuri, dintr-un avion privat, pe aeroportul din Vigo…

- Sinead O'Connor a facut marturii cutremuratoare cu puțin timp inainte sa iși piarda viața, la doar 56 de ani. In ultimul interviu, artista a vorbit despre abuzurile din copilarie și despre cum a descoperit ca „muzica era terapie”.Cantareața, care a murit la varsta de 56 de ani, a vorbit intr-un documentar…

- Luiza a fost nevoita sa iși inchida barul, dupa ce a fost amenințata de mai mulți barbați. Femeia spune ca gruparea este cea care „face legea” in Boureni, Iași și ca inclusiv oamenilor legii le este frica sa intervina.

- Furtuni puternice au avut loc joi in nordul Spaniei, iar Zaragoza, care se afla la jumatatea drumului intre Barcelona si Madrid, a fost lovita de o revarsare impresionanta de apa.Teodora, o romanca care s-a stabilit in Zaragoza, susține ca imaginile erau cu adevarat apocaliptice, iar oamenii se temeau…