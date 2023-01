Stiri pe aceeasi tema

- Patronul firmei de transport raspunde acuzațiilor facute de Casandra, iar acesta a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ce s-a intamplat cu mașina, dar și cu banii. Șoferul a declarat ca patronul a luat banii și ca mașina a ramas in Belgia.

- Artistul a povestit totul pe rețelele de socializare și a menționat ca dupa acest incident neplacut iși dorește sa incheie orice interacțiune cu banca, pentru ca sumele pierdute au fost economisite in timpul unui an. Mai mult, acesta mai spune și ca autoritațile nu fac nimic și nu știe cum și-ar putea…

- Mai mulți romani au platit zeci de mii de euro pentru mobila de bucatarie, insa au ajuns sa fie țepuiți. Cum se apara patronul firmei in fața acuzațiilor, dupa ce persoanele pacalite au povestit totul. Pe cine arunca Mihail Șerban vina in situația de fața. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces…

- Oficialii spera ca sumele generoase oferite sa incurajeze familiile cu copii cu varste de pana la 18 ani sa revitalizeze regiunile in declin demografic si sa reduca presiunea asupra spatiului si serviciilor publice din marele Tokyo, cea mai mare metropola din lume, cu o populatie de aproximativ 35 de…

- Claudia și Vasile nu au liniște de 24 de ani, de cand femeia a nascut o fetița, insa medicii au anunțat-o a doua zi ca a murit. Cei doi parinți din Valcea au cerut explicații, insa nu au primit. Ce a aflat tatal cand a mers sa ceara sa vada trupul neinsuflețit al bebelușului. Mama este aproape convinsa…

- Asa cum scriam in editia din data de 17 noiembrie, societatii care furnizeaza hrana in spitalele constantene, Arimex Comexim 2000 SRL, i s a transferat echivalentul in lei a 50.000 de euro, prin metoda frauduloasa, din contul bancar al societatii.In aceasta dimineata, conform documentului de mai sus,…

- Ultimii doi ani și jumatate au adus multe schimbari in viața de angajat. Pe langa flexibilitatea la job, munca de la distanța a creat angajaților și un context favorabil pentru a prelua proiecte sau joburi extra și pentru a-și suplimenta astfel veniturile. Peste 20% dintre cei care au lucrat remote…

- Scandalul in centrul caruia se afla agenția de modeling Kasta Morelly din Iași, condusa de Morel Bolea, capata noi proporții. Familiile victimelor au facut dezvaluiri despre ce s-a intamplat in cazul lor, la Acces Direct. Patronul agenției a fost deja arestat prevenitiv pentru 30 de zile, in dosarul…