Stiri pe aceeasi tema

- Sora lui Petrica Mațu Stoian continua cu acuzațiile dure la adresa lui Doru Gușman. Ea susține ca impresarul și-a batut joc de artist și ca a incercat sa-i ia averea și toți banii caștigați.

- Scandal de proporții la aproximativ o luna de la moartea regretatulu interpret de muzica populara Petrica Mațu Stoian! Sora regretatului artist, Maria Tarchila, a facut acuzații dure la adresa fostului impresar al lui Petrica Mațu Stoian, Doru Gușman. Potrivit spuselor sale, fostul impresar ii interzicea…

- Petrica Mițu Stoian și Carmen Mihaela au fost casatoriți 16 ani, dar in 2012, de comun acord, au divorțat. "Eu si Carmen am hotarat de comun acord sa ne separam. Nu am vrut sa batem toba pe tema asta. Am intentat actiunea de divort in decembrie anul trecut si am avut termen pe 18 ianuarie", spunea artistul,…

- Niculina Stoican a vorbit, joi, la Pro TV, la emisiunea lui Maruța, despre conflictul deschis de fostul impresar al lui Petrica Mițu Stoian, Doru Gusman. Cantareața a spus ca ansamblul pe care il conduce il da in judecata. Niculina Stoican, șefa Ansamblului Folcloric Maria Tanase din Craiova,…

- Peste o mie de oameni l-au condus pe ultimul drum pe interpretul de muzica populara, Petrica Mițu Stoian. Au fost momente emoționante in fața Teatrului Național din Craiova, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul artistului. O orchestra a ținut și un spectacol in memoria lui Petrica Mițu Stoian.Artiști…

- Aflat in platoul emisiunii ”Acces Direct”, Constantin Enceanu, cu lacrimi in ochi, a oferit publicului larg și celor care l-au apreciat pe Petrica Mațu Stoian ultimele detalii despre inmormantarea acestuia. Trupul neinsuflețit al regretatului interpret de muzica populara va fi depus la Teatrul „Marin…

- La doua zile de la moartea lui Petrica Mațu Stoian vine cu prima reacție in acest caz și clinica unde interpretul de trata post-COVID-19! Ce au declarat reprezentații despre ultimele ore din viața interpretului.

- Pe 6 noiembrie, Petrica Mațu Stoian a murit. De-a lungul vieții sale, cantarețul de muzica populara s-a remarcat datorita talentului sau, vocii sale, nu prin prisma scandalurilor cu colegii de breasla sau aparițiilor controversate. Acesta a dus o viața personala foarte discreta, departe de lumina reflectoarelor,…