- Raisa este deja in mormant, iar Marina a ramas traumatizata pe viața, dar mama celei din urma iși exprima dezamagirea cu privire la abordarea aleasa de polițistul care este vinovat pentru aceasta tragedie. Chiar daca nu mai poate da timpul inapoi, mama Marinei ii reproșeaza agentului Constantin Popescu…

- Poliția Capitalei a dat un comunicat in care a explicat in ce misiune se afla polițistul care a lovit doua fetițe pe o trecere de pietoni. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a precizat ca polițistul nu se deplasa la școala așa cum se v

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a avut luni prima reactie in cazul accidentului in care un politist a lovit doua fetite, in Bucuresti, una dintre ele murind. Ministrul a afirmat ca regreta enorm aceasta tragedie, ca sentimentul este unul cutremurator si ca ”vorbim de o fapta ireparabila”. Bode…

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…

- Un barbat de 52 de ani nu a fost primit acasa de catre parintii sai dupa ce a fost externat din spital. El a fost victima unui accident rutier in urma cu o luna si suferit mai multe operratii. In momentul in care a fost externat din spital, parintii lui nu l au primit acasa desi nu se putea ingriji…

- Dupa cateva zile de cautari, taximetristul care a lovit o tanara pe trecerea de pietoni, apoi a fugit de la fata locului, a fost retinut de politie. Individul este un sofer de 29 de ani, care circula cu viteza excesiva.

- ACCIDENT rutier la Blaj: Un barbat a fost LOVIT pe trecerea de pietoni, iar șoferul vinovat a PLECAT de la fața locului La data de 27 octombrie 2021, in jurul orei 23.00, pe strada Aurel Vlaicu, din Blaj, un barbat, de 39 de ani, din comuna Adamuș, județul Mureș, in timp ce traversa partea carosabila,…