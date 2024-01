Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Gheorghe o acuza pe sora mai mica, Liliana, ca nu ar fi ingrijit-o pe mama lor, femeia are o cu totul alta varianta. Liliana susține ca, de fapt, fratele ei face astfel de acuzații doar pentru ca sora lor mai mare i-a cedat partea ei de moștenire.

- Acces Direct le-a gasit pe Rodica și fiica ei și a lui Gheorghe, in varsta de doar cinci ani. Cele doua au plecat de acasa in urma cu o luna, iar in prezent se afla intr-un adapost, dupa ce au petrecut zile bune pe strazi.

- Gheorghe s-a intors din Irlanda pentru a-și gasi soția și fiica. Rodica a plecat impreuna cu fiica lor și de atunci nu s-au mai intors. Soacra barbatului, Nina, este cel care l-a alertat pe Gheorghe ca amandoua au disparut.

- In ciuda faptului ca in America este legal, conceptul de homeschooling se confrunta cu o lipsa de reglementare in Romania. In țara noastra, legislația referitoare la școlarizarea la domiciliu este prezentata prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și Ordinul Ministerului Educației și Cercetarii nr.…

- Ancuța Bodnar (25 de ani) este campioana mondiala și europeana in proba de dublu vasle, dar și „Sportivul Anului” 2023, alaturi de Simona Radiș (24 de ani), in tradiționala Ancheta a Gazetei Sporturilor. Ancuța vorbește in exclusivitate pentru GSP.RO despre sacrificiile facute, despre cum a fost la…

- Tanarul acuzat de familie ca le-a dat o lovitura de 300.000 de euro șocheaza! Duțu este pregatit sa demonteze toate probele pe care Cosmin le-ar avea impotriva lui. Iata noi detalii in cazul barbatului a carei casa a fost incendiata și a carei avere a fost furata!

- Liliana a trecut printr-o situație dificila cu familia soțului ei, dupa ce partenerul ei de viața a suferit un AVC, iar acesta sufera de mai multe probleme de sanatate. In perioada de recuperare, cumnatul Lilianei l-ar fi sechestrat pe acesta intr-un apartament și nu ar fi lasat-o sa il vada.

- Apar noi informații in cazul femeii care a fost incendiate de propriul nepot! Verișoara doamnei Liliana, Mariana, s-a intalnit cu aceasta chiar inainte cu o zi sa aiba loc crima. Iata care a fost ultima lor conversație!