Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni din satul Lapușna au blocat drumul național spre Hincești pentru a cere sediul Primariei inapoi. Asta dupa ce autoritațile locale au ajuns in strada, pe motiv ca sediul instituției ar fi fost cumparat de catre un om de afaceri.

- O fetita de doar trei anișori, din orașul Otaci, raionul Ocnița, este cautata de polițiști, parinți și voluntari. Copila a disparut, marți, 15 decembrie, in jurul orei 16:00. Ea a plecat de acasa intr-o direcție necunoscuta și pina la moment nu se cunoaște locul aflarii ei. Poliția intreprinde mai multe…

- Nea Ion se afla, poate, in impasul vieții lui. Dupa mai bine de 40 de ani de casnicie, barbatul a fost parasit de soție, dar și jefuit de catre aceasta, lasandu-l fara agoniseala de-o viața. Chiar și așa, batranul inca iși iubește nevasta, dar vrea sa se casatoreasca și cu amanta cunoscuta recent.

- O fetita de sase ani din Simleu Silvaniei a decedat, miercuri seara, dupa ce a fost accidentata mortal de o masina in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar strada, informeaza Agerpres. "La data de 9 decembrie, ora 21,15, pe strada Independentei, din Simleu Silvaniei, un simleuan de…

- Doua gemene in varsta de doar patru anișori traiesc o adevarata drama de cand mama lor le-a abandonat fara sa se uite in urma. Cele doua sunt crescute acum de strabunica, insa din cauza neajunsurilor risca sa ajunga intr-un centru de plasament. Iata ce acuzații ii aduce tatal micuțelor celei care le-a…

- Ala, o tanara basarabeanca, susține ca traiește un coșmar, de cand propriul soț ar fi batut-o in repetate randuri cu bestialitate. Barbatul ar fi incercat chiar sa o arunce de la balcon, iar acum ea și fiul lor de doar 3 anișori risca sa ajunga pe strazi, sub cerul liber.

- Polițiștii din Șoldanești sint in cautare unei minore care s-a ratacit in padure. Conform IP Șoldanești astazi in jurul orelor 15:30 o fetița de 12 ani care se afla in padure la strins ciuperci impreuna cu familia, s-a ratacit. „La data de 26 octombrie curent, in jurul orelor 15:30 polițiștii din Șoldanești…

- O soție plange și suspinda dupa barbatul cu care are o casnicie de noua ani de zile și o relație de zece ani. Aceasta a marturisit la Acces Direct, ca cel pe care il credea cel mai bun soț o inșeala de mai mulți ani, iar mai mult de atat, acum vrea sa o dea afara din casa!