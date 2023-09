Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca nu va sprijini testarea antidrog in masa a elevilor, ci va sprijini testarea in scopul depistarii cazurilor de utilizare a substantelor psihoactive. „In ceea ce priveste testarea copiilor in scoli, cred ca sunt cateva mesaje esentiale care sunt…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marți, 5 septembrie, ca exclude ipoteza testarii de masa in randul elevilor pentru depistarea celor care consuma droguri și a precizat ca testele trebuie facute țintit.„In primul rand, trebuie sa spunem un lucru care trebuie transmis tuturor: noi excludem…

- Ministrul Sanatatii a criticat Colegiul Medicilor ca nu s-a implicat dupa cazul de la Botosani, unde o femeie gravida dupa ce nu a primit ingrijiri medicale.”Dupa ce s-a intamplat la Botosani, ne-am intalnit cu toate institutiile care au diverse responsabilitati in administrarea actului medical, mai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat vineri lansarea programului "Hrana buna si sigura pentru pacienti", care prevede reabilitarea blocurilor alimentare la spitale acolo unde exista si dotarea acestora.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, luni, ca Inspectia Sanitara de Stat verifica situatia femeii care a nascut pe trotuar in fata Spitalului Urziceni si incearca sa reconstituie intreaga situatie.

- Ministrul Rafila se afla, azi și maine, la Bistrița, pentru o conferința. Zeci de directori de spitale participa și ei la eveniment. Aceștia au fost invitați sa vada transformarea Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița. La finalul lunii septembrie 2022, ministrul Alexandru Rafila a declarat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat, vineri seara, dupa ce medicii stomatologi au anuntat ca vor protesta fata de Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, care a emis doua decizii care le restrang drepturile, ca cele doua documente vor fi anulate si ca se va reveni la situatia anterioara.…