Stiri pe aceeasi tema

- O bunica e disperata și nu știe ce sa mai faca, asta dupa ce susține ca cei trei nepoței ai sai sunt in mare pericol. Femeia i-a gasit pe cei mici intr-o stare deplorabila, iar acum iși dorește sa aiba ea grija de copii. Cu toate astea insa, mama lor nici nu vrea sa auda de așa ceva.

- Mai multe imagini și videoclipuri cu un copil de aproximativ un an care plangea neincetat in secția unui spital din Brașov au juns virale pe rețele de socializare. Recent s-a aflat faptul ca mama nu era internata alaturi de fetița, insa azi a intervenit și a facut primele declarații la Acces Direct.…

- Foarte multe familii de romani s-au vazut cu vacantele stricate, dupa ce n-au putut iesi din tara cu ai lor copii. Motivele? MAI a atras atentia ca cetatenii trebuie sa prezinte o serie de acte atunci cand se prezinta cu minori, la vama. De la inceputul acestui an, politistii de frontiera au intrerupt…

- Un elev s-a grabit atat de tare la proba de la Bacalaureat incat și-a abandonat BMW-ul in drum și a fugit in sala de examen. Tanarul și-a lasat BMW-ul in drum, blocand accesul in curtea Colegiului Economic Viilor, din București pentru cateva ore. Și-a abandonat autoturismul in poarta și a luat-o…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o bunica a martursit ca vrea sa-și creasca nepoții, dupa ce fiica ei a murit. Copiii sunt in plasament, iar femeia se lupta cu asistenții sociali pentru a-i lua langa ea, in Italia. Ce a dezvaluit Liliana.

- Maria Iordanescu, fiica fostului selecționer Anghel Iordanescu, s-a cununat religios sambata cu Teodor Ungureanu, la Biserica Sfantul Elefterie, din București. La eveniment au asistat nume importante din fotbal. Maria a ales sa pastreze și numele de fata. Maria Iordanescu, prezentatoarea știrilor sportive…

- Toți cei care au cunoscut-o pe Iulia și pe cei doi copii ai sai sunt ingenuncheați de durere. Tragedia de la Timișoara a indoliat o țara intreaga, deoarece nimeni nu iși explica motivul pentru care Iulia a recurs la un astfel de gest. Mama ei a leșinat atunci cand a aflat ca fiica și nepoții sai au…