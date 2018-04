Acatistul Sfântului Nectarie. Cand si cum se citeste. Rugăciunile începătoare Pe langa faptul ca este un sfant contemporan, un sfant al secolului nostru, el atrage indeosebi prin multimea minunilor savarsite, atat in timpul vietuirii sale, cat si dupa adormirea sa intru Domnul. Foarte multi credinciosi care au venit de-a Iungul vremii sa se inchine la Sfintele sale Moaste, aflate la Manastirea Sfanta Treime din insula Eghina, au plecat vindecati sufleteste si trupeste. Vestea acestor fapte minunate a depasit de mult granitele pamantului elen. Astazi mii de credinciosi din tarile ortodoxe si chiar din Occident, vin cu evlavie sa gaseasca aici un Iiman izbavitor. Si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

