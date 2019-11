Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Danicila, candidata susținuta de PSD a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale organizate ieri, in orașul Abrud, totalizand un numar de 713 voturi (31,52%). Pe locul doi s-a situat Klaus Iohannis (susținut de PNL), cu 649 voturi (34,63%), iar pe poziția a treia s-a clasat Dan Barna (Alianta…

- UPDATE: Date partiale alegeri prezidentiale Maramures Numarul total al alegatorilor prevazuti in listele electorale permanente 424 911 Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne 172 887 Numarul total al alegatorilor care au votat pe listele electorale permanente 14 306 Numarul total al…

- In Vrancea, judet condus de Marian Oprisan, Klaus Iohannis a castigat detasat, cu peste 40% din voturi, in primul tur al alegerilor prezidentiale. Viorica Dancila are putin peste 28% din voturi, iar Dan Barna a obtinut putin peste 10%, arata rezultatele provizorii publicate de AEP. E a doua infrangere…

- Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur al alegerilor prezidentiale 2019 in judetul Maramures. Actualul presedinte a obtinut 39,6 din voturi, fiind urmat, la mare distanta, de Viorica Dancila, candidatul PSD obtinand 20,4%. Pe 3 s-a clasat Dan Barna de la USR-PLUS, cu 13,7%. Primii patru clasati…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Conducerea PNL Alba gusta victoria la nivel național: Klaus Iohannis a caștigat primul tur Klaus Iohannis a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit rezultatelor parțiale ale exit-poll-ului, candidatul PNL a luat 39 la suta, in vreme…

- Alberto Fernandez a obținut cel mai mare numar de voturi in cadrul scrutinului electoral prezidențial de duminica din Argentina, conform posturilor locale de televiziune, citate de site-ul agenției Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie…

- CURS a realizat un sondaj de tip omnibus care arata tendința pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie. Conform sondajului, cea mai importanta scadere o are Dan Barna, candidatul USR-PLUS, ca urmare a scandalului provocat de ancheta Rise Project. Conform sondajului CURS, daca duminica…

- Intrebata daca va demisiona daca trece motiunea, Dancila a raspuns ca nu va renunta la mandatul de premier, dar ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis sa faca o nominalizare cat mai repede pentru un nou guvern. „Nu voi demisiona, pentru ca sunt un om responsabil, dar ii voi solicita presedintelui…