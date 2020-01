Stiri pe aceeasi tema

- Celebra casa de moda a avut grija sa ne trateze, pe mine și pe prietena mea, Ana Nedelcoff, cea care m-a insoțit in aceasta vizita, ca pe niște dive. Luate cu limuzina de la aeroport, șoferul, care arata el insuși ca un nobil, ne-a facut un tur al Parisului, punctand toate obiectivele turistice. Cea…

- Antrenorul Marius Șumudica a ajuns la spital la scurta vreme dupa sosirea la București, unde intenționa sa stea alaturi de familie. Șumudica se afla la Spitalul Floreasca, iar doctorii i-au transmis sa ramana mai multe zile pentru ingrijiri medicale, potrivit gsp.ro. „Am facut bronhopneumonie. Am fost…

- Pentru Gica Hagi, 54 de ani, subiectul echipa naționala a Romaniei este inchis. Cel puțin atatat timp cat Federația Romana de Fotbal are actuala conducere.Tehnicianul de la FC Viitorul a anunțat, joi seara, dupa meciul Viitorul - Astra 0-1, ca va ramane la clubul constanțean sau va pleca sa antreneze…

- Sub inaltul patronaj al Ambasadei Italiei la București, Camera de Comerț Italiana pentru Romania (CCIpR), in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza in data de 21 noiembrie 2019, la Venue Events (Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr.62), cea de-a 3-a ediție a: Galei…

- O vacanța este ca o gura de aer proaspat: mereu binevenita! Daca bugetul sau timpul nu iți permit sa ai parte de o saptamana intreaga de relaxare, un city-break ar putea fi soluția perfecta. O vinere libera plus un weekend pot face minuni pentru a-ți incarca bateriile, iar daca ai alaturi persoana iubita,…

- Sunteti asteptati cu bicicleta (sau fara) de la ora 16:00”, spun organizatorii evenimentului intitulat ”Si pe biciclisti ii asteapta cineva acasa!”. Protestatarii vor pune bicicletele una langa alta, in sir, iar mesajele vor fi afisate pe ele. ”Adunarea publica indeplineste toate…

- Al treilea turneu Smart Start USA in Romania a inceput, astazi, in București, la Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, printr-o noua conferința “Smart Start USA – Oportunitati de dezvoltare pentru internaționalizarea afacerilor romanești”. Antreprenorii din București și Ilfov au aflat noi informații…

- Celine Dion vine in Romania, e oficial. Celebra cantareața va concerta la București, pe Arena Naționala, anul viitor, pe 29 iulie, iar biletele vor fi puse in vanzare joi, 17 octombrie, ora 10:00, pe celine.emagic.ro, iabilet.ro și eventim.ro.