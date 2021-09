Stiri pe aceeasi tema

- Avem deosebita placere de a anunța ca vineri, 17 septembrie, ora 13,00, la Muzeul de Arta din Bacau va avea loc deschiderea expoziției „I-auzi corbii” semnata Ovidiu Ungureanu. Expoziția, curatoriata de Maria Pașc, reunește un fond de 20 de fotografii dedicate celebrarii personalitații poetului George…

- Romanian Science Festival cauta voluntari pentru un proiect de cartografiere a florei și faunei din Timișoara cu implicarea comunitații locale. Evenimentul are loc pe parcursul lunii septembrie, iar pe langa acesta vor fi organizate ateliere și o vanatoare de comori.

- Un grav accident rutier s-a petrecut aseara, in jurul orei 20:30, in apropiere de DJ 581, pe un drum forestier dintre localitațile Reșița și Lupac (județul Caraș-Severin). In urma incidentului, o femeie in varsta de 68 de ani a decedat. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca in timp ce un…

- Dezastru intr-o alta parcare publica de pe marginea drumului, in Banat. Angajații DRDP Timișoara au gasit o adevarata colecție de... sutiene aruncate mai mult pe langa coșul de gunoi dintr-o parcare de pe DN58, in județul Caraș-Severin.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare cod galben pentru opt judete din zona de vest si sud-vest a tarii, in care se vor semnala temperaturi ridicate si disconfort termic ridicat. La inceputul saptamanii viitoare se asteapta ca valul de caldura sa se extinda in cea mai…

- La sfarșitul acestei luni va incepe cea de-a doua etapa a proiectului „Hai la Rudaria”, inițiat de asociația Acasa in Banat și finanțat de fundația Orange pentru recondiționarea morilor de apa din comuna carașeana Eftimie Murgu, dupa ce, in luna mai, peste 200 de voluntari veniți din intreaga țara și…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, incepand cu data de 12 iulie, o noua campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei pentru cele 775 de locuri disponibile de maistri militari,…