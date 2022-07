Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul primei Conferinte Nationale „Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" organizata de Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mures si Asociatia Medicala Romana, sub patronajul Academiei Romane, a fost prezentat un moment in memoria profesorului…

- Romania pregateste anual radiologi foarte buni, locurile la rezidentiat in acest domeniu sunt ocupate de cei mai buni studenti, insa acestia nu sunt motivati financiar sa ramana in tara, a sustinut joi profesor doctor Sorin-Marian Dudea, conducator de doctorat in radiologie si imagistica medicala…

- Imagistica medicala din Romania urmeaza trendul celei mondiale, insa este destul de departe de normalitatea europeana, a declarat, joi, profesor doctor Florin Birsasteanu, seful disciplinei de Radiologie si Imagistica Medicala din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Timisoara, la Conferinta…

- Programul de inginerie medicala al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFS) „George Emil Palade" din Targu Mures are un potential de dezvoltare foarte mare, fiind singurul din tara derulat intr-o universitate cu profil medical si farmaceutic, a declarat miercuri, 6 iulie, rectorul…

- Programul de inginerie medicala al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFS) „George Emil Palade" din Targu Mures are un potential de dezvoltare foarte mare, fiind singurul din tara derulat intr-o universitate cu profil medical si farmaceutic, a declarat, miercuri, rectorul Leonard…

- Ediția a X-a a Conferinței Zilele Medicale ale Sucevei va avea loc in perioada 26-28 mai a.c., sub egida Academiei de Științe Medicale și a Universitații de Medicina și Farmacie ,,Gr.T. Popa'' din Iași. Conform unui comunicat transmis de Colegiul Medicilor Suceava, organizatorul ...

- O noua veste trista in lumea medicala academica. Academician Profesor Doctor ADRIAN RESTIAN, președintele Societații Academice de Medicina Familiei (SAMF) și membru titular al Academiei de Științe Medicale, unul dintre cei mai apreciați și mai respectați specialiști in Medicina de Familie din Romania,…

- In memoria Prof. Univ. Dr. Lucian Ieremia, pentru stimularea pregatirii profesionale la inceputul carierei de doctor medic stomatolog, șefii viitoarelor 15 promoții de absolvenți ai Facultații de Medicina Dentara din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade"…