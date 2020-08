Stiri pe aceeasi tema

- Academia Naționala de Informații „Mihail Viteazul” a SRI cere in instanța anularea diplomelor de doctor in cazul mai multor generali SRI in rezerva, dar și in cazul unor doctori facuți „la apelul bocancilor” de catre fostul conducator de doctorate Gabriel Oprea, potrivit portalului Curții de Apel București,…

- Un scandal de proporții sta sa explodeze in randul absolvenților Academiei Naționale de Informații ''Mihai Viteazul'' a Serviciului Roman de Informații (SRI). Poate totul ar trece nevazut daca nu ar fi menționate nume grele de foști generali SRI, miniștri și persoane de notorietate publica.Din…

- Fostul consilier prezidențial din mandatul lui Traian Basescu preia șefia unei instituții care a fost in ultima vreme scena unor conflicte interne.Iulian Fota va ocupa funcția de director al Institutului Diplomatic Roman. Potrivit surselor Libertatea, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a semnat,…

- Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Academia Naționala de Informații ”Mihai Viteazul” și Ministerul Educației se contrazic atunci cand raspund la intrebarea daca verificarea tezei lui Bogdan Licu, procurorul general adjunct al Romaniei, este…

- Deputatul PSD Mitica Marius Margarit, despre care presa a relatat anul trecut ca a scris in declarația de avere ca are „ciasuri de mana” de 12.000 euro, a fost numit membru in Comisia de control a SRI, scrie Hotnews.roParlamentarii au mai stabilit, prin vot, ca deputatul PSD Mitica Marius Margarit sa…

- Inspectoratul de Poliție Județean Salaj recruteaza candidați pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant din structurile Ministerului Apararii Nationale si Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul”. Inspectoratul de Politie Judetean Salaj recruteaza candidati pentru concursurile…