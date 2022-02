Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Spitalul Județean din Constanța. Angajații sunt acuzați ca ar fi furat bijuteriile unui barbat mort. Totul a inceput la data de 8 februarie, moment cand barbatului de 69 de ani i s-a facut rau. Se pare ca acesta avea COVID-19 și a fost transportat la Spitalul Județean Constanța, scrie …

- Motivul pentru care președintele francez Emmanuel Macron și liderul rus Vladimir Putin au șezut atat de departe unul de celalalt la masa discuțiilor de la Kremlin a fost refuzul liderului de la Paris de a face un test anti-Covid rusesc, potrivit unor surse din anturajul lui Macron, scrie Reuters. Analiștii…

- Este o speranța extraordinara pentru pacienții afectați de sida care este pe punctul de a se finaliza la Universitatea George Washington. Aici, au demarat testele din prima faza clinica a vaccinului contra HIV dezvoltat de Moderna. Este o premiera, intrucat la ora actuala nu exista un tratament care…

- Guvernul francez, care in urma cu zece zile sustinea ca jucatorul Novak Djokovic ar putea participa la turneul de la Roland Garros, chiar daca nu era vaccinat impotriva COVID-19, a anunțat ca toti sportivii care vor concura la turneul de Grand Slam de la Paris vor trebui sa aiba schema completa de vaccinare,…

- Cei mai cunoscuți gemeni din Franta, frații Bogdanoff, au murit la sase zile diferenta unul fața de altul. Fratii Bogdanoff sunt faimoși pentru ca au lansat primul program de televiziune dedicat domeniului stiintifico-fantastic din Hexagon. Aceștia au murit la sase zile diferenta, la varsta de 72 de…

- Organizația Mondiala a Sanatații s-a poziționat impotriva folosirii plasmei de la persoane covalescente in tratarea cazurilor de Covid-19, indiferent daca sunt severe sau grave. Cercetarile arata ca plasma convalescenta nu marește probabilitatea de supraviețuire și nu scade nevoia de a se interveni…

- Persoanele care au facut prima doza cu AstraZeneca pot face rapelul cu un vaccin ARN mesager fara recomandare, arata o postare pe pagina de Facebook RO Vaccinare. Este permisa vaccinarea cu un alt tip de vaccin pe baza de ARN mesager, la doza a doua, pentru toate persoanele care au fost vaccinate cu…

- Principalele burse europene inregistrau scaderi semnificative vineri, fiind afectate de descoperirea, in Africa de Sud, a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2 deosebit de contagioasa, transmite AFP. In jurul orei 08:22 GMT, indicele principal CAC 40 al bursei de la Paris era in scadere cu 4,40%…