- Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București a fost inchisa pana la finalul anului, dupa ce aproape 100 de studenți au acuzat toxiinfecție alimentara. Studenții vor fi trimiși acasa pana dupa sarbatorile de iarna, anunța Sindicatul Europol.„Dupa 10 zile in care am aratat condițiile insalubre,…

- Conducerea Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza anunta, sambata, ca incepand de saptamana viitoare si pana la vacanta de Craciun studentii vor face cursuri online, pentru "urgentarea activitatilor de reabilitare si modernizare a spatiilor sediului central" al institutiei de invatamant. In ultimele…

- Sindicatul Europol: Academia de Poliție „A. I. Cuza”, inchisa pana la finalul anului, dupa valuri de toxiinfecție alimentara Academia de Poliție „A. I. Cuza” a fost inchisa pana la finalul anului, a hotarat Consiliul de administrație și Senatul Academiei. Studenții au fost trimiși acasa dupa valuri…

- Academia de Politie a fost inchisa pana la finalul anului, dupa ce in spatiul public au aparut imagini care aratau conditiile insalubre in care erau tinuti studentii. „Academia de Poliție “A. I. Cuza” a fost inchisa pana la finalul anului.Dupa 10 zile in care am aratat condițiile insalubre, precare,…

- Condițiile de la Academie „nu puteau fi comparate nici macar cu cele din penitenciare”, scrie sindicatul Europol, pe pagina sa de Facebook. Informațiile privind trimiterea acasa a studenților au fost confirmate și de sursele Libertatea.Decizia vine la mai bine de 10 zile dupa ce 63 de tineri care au…

- „In ultimele 24 de ore, nu s-a mai semnalat nicio alta solicitare de asistenta medicala sau alte cazuri de imbolnaviri in randul studentilor. Salile de mese si blocul alimentar sunt igienizate suplimentar, sub atenta supraveghere a personalului aflat la permanenta institutiei, care, impreuna cu personalul…

- Dupa ce zeci dintre studentii Academiei de Politie din Bucuresti au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentara, sindicatul Europol a venit cu niște fotografii dezgustatoare reprezentand mancarea in care colcaiau viermii, pe care o consuma studenții viitori polițiști.Europol a sesizat autoritațile…

- La o zi dupa ce peste 60 de studenți de la Academia de Poliție din București au ajuns la spital din cauza toxinfecției alimentare, au aparut informații șocante despre ce conținea mancarea din cantina. Au fost gasiți viermi, mancare stricata de mult timp, iar imaginile sunt incredibile.