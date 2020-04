Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Petrișor Ruge se cunosc de 12 ani. Pe langa faptul ca sunt permanent impreuna in showuri, cei doi sunt și foarte buni prieteni. De ziua dansatorului, artista i-a transmis un mesaj ce a lasat loc de interpretari. Mulți s-au grabit sa spuna ca intre aceștia este vorba de ceva mai mult…

- DSP Timiș susține despre tanarul de 25 de ani din Reșița care a ingrijit in Germania patru persoane confirmate cu coronavirus ca nu are gripa. Analizele pentru coronavirus sunt așteptate de la București. Cei de la DSP Timiș spun ca au fost anunțați miercuri dimineața de catre medicul de garda de la…

- Turneele de Mare Slem incoroneaza doi campioni, insa la capatul a doua saptamani ofera si multiple alte confirmari. „Adevarul“ va prezinta protagonistii care trag linie pe plus dupa Australian Open 2020, desi nu au plecat acasa cu trofee.

- Un primar PSD din județul Timiș spune ca social-democrații au crezut ca, prin marirea pensiilor și salariilor, oamenii „vor sta sluj” in fața lor. Sabin Bociu, primarul comunei Jebel, județul Timiș: „Am crezut atunci ca daca dam niște bani pentru marirea pensiilor și a salariilor, toata lumea va sta…

- Vremea de afara a dat din nou batai de cap pentru drumari, in noaptea de miercuri spre joi. Din cauza conditiilor meteo a fost favorizata crearea de polei, ceea ce a necesitat interventia utilajelor cu material antiderapant. Utilajele au intervenit pe mai multe sosele aflate in zona de activitate a…

- Grefierii din Timiș au anunțat, astazi, care este programul protestelor fața de anunțata anulare a pensiei de serviciu. Astazi, grefierii planificați in ședințe de judecata vor participa numai la judecarea cauzelor urgente și a celor cu arestați, permițand accesul publicului cu doar cinci minute inainte…

- Traficul pe drumul national 79 intre Oradea si Arad a fost blocat, sambata dimineata, din cauza unui accident rutier petrecut in satul... The post Accident! Un BMW inmatriculat in Timis a intrat intr-un tractor, trei persoane au ajuns la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Premierul Ludovic Orban l-a numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educației pe Dragoș Mihael Ciuparu (fondator PMP, ex-lider PMP Prahova) și in funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor pe Alexandru Mutruc (purtator de cuvant PMP Timiș și consilierul parlamentar al deputatului…