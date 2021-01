Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a reacționat dur dupa tragedia de la Piatra Neamț. El spune ca acum situatia este mult mai grava decat a fost in urma cu cinci ani, atunci cand a avut loc incendiul de la Colectiv, deoarece de data aceasta flacarile au izbucnit intr-o cladire publica si nu intr-un club.…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a reacționat dur dupa tragedia de la Piatra Neamț. El spune ca acum situatia este mult mai grava decat a fost in urma cu cinci ani, atunci cand a avut loc incendiul de la Colectiv, deoarece de data aceasta flacarile au izbucnit intr-o cladire publica si nu intr-un club.…

- Unul dintre supraviețuitorii tragediei din clubul Colectiv, implicat in campaniile privind imbunatațirea condițiilor in care sunt tratați marii arși in sistemul medical romanesc i-a cerut, sambata noapte, demisia ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Regizorul Mihai Grecea il acuza pe reprezentantul guvernului…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de o aeronava pentru a fi adus pe singurul loc disponibil pentru mari arși de la […] The post Indicii…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București s-a intrunit luni in sedinta, pentru a constata rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile si pentru a decide, in consecinta, restrictiile suplimentare care se vor aplica in Bucuresti pe baza analizei facute de Directia…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, vineri seara, ca termoficarea din Bucuresti este ”o problema grea” pe care nu a promis ca o va rezolva instant. Pentru iarna care urmeaza, Nicusor Dan considera ca este nevoie de ”un management de avarie”. ”E o problema grea, nu am promis in campanie…

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute inregistrate la nivel national saptamana trecuta a fost de 42.121, cu 8,7% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara, dar jumatate din numarul de cazuri de gripa in raport cu aceeași perioada a anului trecut, informeaza joi Institutul…

- Primarul din Singeorz Bai, Traian Ogagau, care și-a umilit fiica de 14 ani, a ramas fara mandat, a anunțat miercuri Prefectura Bistrița-Nasaud. Atribuțiile vor fi preluate de viceprimarul orașului dupa de condamnarea lui Traian Ogagau intr-un dosar din urma cu patru ani a ramas definitiva. „Astazi,…