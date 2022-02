Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan a devenit lider provizoriu in Serie A. "Rossoneri" au caștigat cu 1-0 meciul de pe San Siro cu Sampdoria. Rafael Leao a marcat singurul gol al partidei, in minutul 8. Pasa decisiva a venit de la portarul Mike Maignan.

- Inter și AC Milan se infrunta azi, de la ora 19:00, in Derby della Madonnina. Partida din etapa a 24-a din Serie A va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport, LookSport+ și DigiSport 1. ...

- Salernitana, ultima clasata din Serie A, ar fi ajuns la un acord pentru imprumutul lui Radu Dragușin (19 ani). Stoperul nu va continua la Sampdoria, informeaza italienii de la tuttomercatoweb. Sursa citata scrie ca Juventus, echipa care il deține pe Dragușin, a intrerupt imprumutul romanului la Sampdoria…

- FCSB și CFR Cluj se intalnesc azi, de la 20:00, in derby-ul etapei a 22-a din Liga 1 și in meciul care ar putea sa reaprinda lupta la titlu sau, dupa caz, sa risipieasca emoțiile cu mult inainte de terminarea sezonului. FCSB abordeaza meciul cu CFR de la -10 puncte. Campioana Romaniei a facut o noua…

- Ciprian Tatarușanu, portarul echipei AC Milan, s-a vindecat de coronavirus dupa ce a fost confirmat pe 3 ianuarie 2022, informeaza clubul italian. În vârsta de 35 de ani, portarul român a fost testat pozitiv la începutul anului, acasa, efectuând ulterior perioada…

- Formatia Juventus a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Cagliari, in etapa a XIX-a a campionatului Italiei, conform news.ro. Juventus a invins Cagliari, scor 2-0, prin golurile marcate de Kean, in minutul 40, si Bernardeschi '83.Intr-un alt meci de marti, Atalanta…

- AC Milan este lider provizoriu in Serie A dupa ce s-a impus cu 2-0, sambata, acasa, cu ultima clasata, Salernitana, in etapa a 16-a. Franck Kessie (5) si Alexis Saelemaekers (18) au marcat golurile milanezilor, la care portarul Ciprian Tatarusanu a fost rezerva. AC Milan are 38 de puncte…