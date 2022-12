Gigantul Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a confirmat miercuri ca va achizitiona o participatie de 24,9% in grupul energetic austriac OMV, detinuta in prezent de fondul de investitii din Abu Dhabi, Mubadala Investment, accelerandu-si astfel expansiunea internationala, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus la turbulente pe piata energiei, transmite Reuters. Conform datelor Refinitiv, participatia detinuta de Mubadala in OMV este evaluata la aproximativ 4,1 miliarde de dolari. ADNOC isi foloseste toate fortele in incercarea de a depasi companiile petroliere internationale si rivalele…