- Absolventii de invatamant din promotia 2021 sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de agentie in scopul integrarii lor pe piata fortei de munca.

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea a anunțat ca absolventii promotiei 2021 trebuie, in termen de 60 de zile de la absolvire, sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM in scopul integrarii acestora pe piata fortei…

- Rata somajului inregistrata la nivel national a fost de 3,33% la finalul lunii martie, cu 0,02 puncte procentuale mai mica decat in luna anterioara, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), remis, miercuri, AGERPRES. Valoarea indicatorului a fost cu 0,46…

- In primele trei luni ale anului, peste 54.000 de oameni și-au gasit locuri de munca prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe persoane angajate au fost din Timiș - 4.900. In București și Buzau au fost peste 2.800. Cei interesați iși pot gasi loc de munca…

- 14.212 locuri de munca vacante la nivel national 1.031 locuri de munca vacante in Spatiul Economic EuropeanPotrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM , sunt disponibile 14.212 locuri de munca…

- Agentii economici ofera 12.506 locuri de munca la nivel national, mare parte pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale si profesionale, reiese din evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind…

- Locuri de munca vacante la nivel national si in reteaua EURES. 13.589 locuri de munca vacante la nivel nationalPotrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM , sunt disponibile 13.589 locuri de…

- Comunicat de presa12.691 persoane angajate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in prima luna din 2021Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului…