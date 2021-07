Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 16 – 22 iulie 2021, absolvenții clasei a VIII-a care au participat la Evaluarea Naționala și parinții acestora, asistați de diriginți, completeaza fișele de opțiuni pentru repartizarea in clasa a IX-a de liceu. Anul acesta, in județul Brașov au participat la Evaluarea Naționala 3.607 absolvenți…

- Elevii care intra in acest an la liceu nu vor da bacalaureatul pe baza de competențe, ci in formula actuala pe baza de cunoștințe, a precizat marți seara ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-o intervenție la Digi24, citata de edupedu.ro.„Cel mai devreme se va intra pe acest sistem din septembrie…

- Vine o grea incercare pentru elevi si parinti. In perioada, 16-22 iulie, absolventii de clasa a VIII-a si parintii acestora, asistati de diriginti, vor putea completa optiunile in fisele de inscriere, la unitatea de invatamant (sau prin formular transmis electronic). In acelasi interval de timp, vor…

- Pentru admiterea la liceu in acest an, completarea fișelor de inscriere va fi in perioada 16-22 iulie, iar repartizarea computerizata, in 24 iulie. Depunerea dosarelor de inscriere la liceu va fi in 25 iulie. La admiterea in liceu, va conta in proportie de 80% media generala de la Evaluarea Nationala,…

- S-au inscris 60 de candidati care vor sustine astazi prima proba scrisa – cea la limba si literatura romana. Miine este programat testul la Matematica. Intre timp s-au afisat si rezultatele finale, dupa contestatii la Evaluarea Nationala. Nicoleta Turcu: 77% este rata de promovare, iar potrivit datelor…

- Aproximativ 90% din elevii de clasa a VIII-a din judetul Brasov s-au inscris la examenul de Evaluare Nationala ce va avea loc saptamana viitoare, restul fie nu au promovat anul, fie au optat pentru invatamantul profesional sau dual. Elevii brasoveni vor sustine Evaluarea Nationala in 100 de centre de…

- Ministerul Educatiei a publicat, pe site-ul institutiei, un ghid pentru absolventii de clasa a 8-a care vor sustine Evaluarea Nationala saptamana viitoare. Documentul contine informatii despre conditiile de examen, de natura organizatorica si sanitara, precum si despre desfasurarea probelor. Invitat…

- Vineri s-au afișat rezultatele simularii la Evaluarea Naționala. La nivel de țara, rezultatul este nesperat de bun. 65,6% dintre elevii de clasa a VIII-a participanți au luat peste media 5. Au fost cele mai bune rezultate din ultimii 6 ani. Și in județul Mureș, procentul de promovare a fost in jur de…