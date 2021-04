Absență marcantă: Fără Djokovic la Madrid Open Lider al ATP, Novak Djokovic nu va participa la editia din acest an a turneului de tenis la Madrid ( 2-9 mai), relateaza Marca. Novak Djokovic este deținator al trofeului de la Madrid, pe care l-a castigat in 2019. In 2020, turneul nu s-a disputat din cauza pandemiei de coronavirus. ‘‘Imi pare rau ca nu pot calatori la Madrid in acest an si sa ma intalnesc cu toti fanii mei de acolo. Au trecut doi ani, destul de mult timp, dar sper ca ne vom revedea cu totii anul viitor’‘, a spus campionul sarb, potrivit Agerpres. Favoriții, in absența sarbului In absenta lui Djokovic, Nadal va deveni favorit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

