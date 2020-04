Abonamentele şi biletele UNTOLD şi NEVERSEA 2020 pot fi folosite pentru viitoarele 3 ediţii Organizatorii festivalurilor UNTOLD si NEVERSEA au anuntat ca abonamentele și biletele cumparate nu sunt anulate, și ca, indiferent ce se va întâmpla cu editiile din 2020, ele se pot transforma, gratuit, în abonamente sau bilete Anytime, valabile pentru urmatoarele trei editii, transmite Mediafax.



Potrivit unui comunicat al organizatorilor UNTOLD si NEVERSEA transmis, luni, cei care au cumparat bilete si abonamente sunt asigurati ca investitiile lor nu se pierd.



&"Singurele certitudini sunt ca, în acest moment, festivalurile UNTOLD si NEVERSEA nu sunt anulate…

Sursa articol: hotnews.ro

