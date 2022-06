La trei zile dupa ce s-a intors de la munca din Germania, un iesean s-a urcat la volanul masinii abia cumparate de nevasta-sa. Gestul l-ar putea costa cativa ani de inchisoare, prima instanta aplicandu-i deja o pedeapsa cu executare. Cu un an inainte, fusese liberat conditionat dupa o alta plimbare la volan. Petru Blaj s-a intors in tara pe 7 octombrie anul trecut, iar a doua zi, sotia sa a cumparat un Opel Corsa. Pe 10 octombrie, Blaj a iesit cu masina la plimbare pe strazile din Raducaneni, invitandu-i pe cei intalniti in cale sa mearga cu el la Iasi, „la o pizza". Unii s-au aratat reticenti,…