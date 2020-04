ABA Banat, acțiune pe râurile din vestul țării, pentru a păstra apele curate Acțiune in forța a celor de la ABA (Administrația Bazinala de Apa) Banat. Reprezentanții instituției vor igieniza, saptamana viitoare, canalul Bega, raul Timiș, Barzava, Sebeș și Cerna. Scopul principal al acțiunii care va fi derulata de ABA Banat este acela de a indeparta depozitele necontrolate de deșeuri aparute pe maluri și pentru a evita antrenarea […] Articolul ABA Banat, acțiune pe raurile din vestul țarii, pentru a pastra apele curate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

